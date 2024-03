96 % positiv auf Steam: Survival-Simulation kostet jetzt nur 8 Euro

Auf Steam könnt ihr gerade für nur 7,81 Euro in ein chaotisches Weltraumabenteuer starten. In der Survial-Simulation müsst ihr eine Basis inmitten eines Asteroiden aufbauen und die Crew am Leben halten. Oxygen Not Included kommt bei den PC-Spielern überwältigend gut an.

Chaotisches Weltraum-Spiel für nur 8 Euro auf Steam

Überleben im Weltraum ist nicht leicht – vor allem, wenn ihr für die Stromerzeugung auf Hamsterräder für Menschen zurückgreifen müsst. Oxygen Not Included macht euch zum Kommandanten einer eigenen Asteroidenbasis. Die beliebte Survival-Simulation ist auf Steam gerade um ganze 66 Prozent reduziert und kostet dadurch nur noch 7,81 Euro anstelle von 22,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 7. März 2024.

Oxygen Not Included Klei Entertainment

In Oxygen Not Included müsst ihr eine Truppe an Weltraumkolonisten versorgen. Das ist jedoch leichter gesagt als getan. Die Pioniere brauchen Nahrung, Wärme und ein funktionierendes Strom- und Abwassersystem. An neue Rohstoffe und mehr Platz kommt ihr nur, indem ihr euch immer tiefer in euren Asteroiden grabt. Natürlich braucht die Basis auch Unterhaltung und etwas Ambiente. Die Mona Lisa in der Massagestation bringt aber nichts mehr, wenn der Sauerstoff knapp wird.

Schaut euch hier Gameplay zu Oxygen Not Included an:

Oxygen Not Included: Gameplay-Trailer

Was sagen die Steam-Spieler zu Oxygen Not Included?

Oxygen Not Included zählt zu den beliebtesten Spielen auf Steam. Ganze 96 Prozent der mehr als 100.000 Bewertungen für das Weltraum-Survival-Game fallen positiv aus. Die Reviews heben besonders hervor, wie chaotisch das Spiel werden kann.

Spaßige Koloniesimulation, das Endgame kann sehr schwierig sein und man muss viel lernen, aber es gibt eine hilfreiche Community, die einfache und komplexe Lösungen teilt, sodass man einen Weg finden kann, der zum eigenen Stil passt oder verrückte neue Wege ausprobieren kann, was auch einen hohen Wiederspielwert bedeutet. Klei hat das Spiel über die Jahre immer weiter verbessert, einschließlich der DLCs, wodurch ich immer wieder zum Spiel zurückkomme. Es lohnt sich. (Kougraness auf Steam)

Es ist wie im Physikunterricht, nur dass ich mit der Angst zu kämpfen habe, in meinem eigenen Urin zu ertrinken, während ich verhungere. Unterhaltsam. (Carnelius+ auf Steam)

Wenn ihr auch in stressigen Situationen immer einen ruhigen Kopf bewahren könnt, dann ist Oxygen Not Included wohl perfekt für euch. Für den Preis von nur 7,81 Euro könnt ihr jedenfalls nicht viel falsch machen.

