Die Einfügen-Taste (Einfg) sitzt auf der Tastatur über der Entf-Taste. Aber was macht die eigentlich und wozu ist sie gut? Wir erklären euch am Beispiel von Office, was die Einfügen-Taste alles anrichten kann.

Die Einfg-Taste findet ihr auf der Tastatur oben rechts über der Entf-Taste. Sie ist zudem noch auf dem Nummernblock auf der 0 vertreten. Aber was macht sie eigentlich?

Einfügen-Taste (Einfg): Was macht die eigentlich?

In Windows spricht die Taste Einfügen vor allem die Texteingabe an. Ein Beispiel: Wenn ihr die Eingabeaufforderung geöffnet habt und einen Befehl eintippt, nun aber einen Fehler in der Zeile bemerkt, könnt ihr den Maus-Cursor mit den Pfeiltasten an diese Stelle setzen und den Fehler ausbessern.

Hier sitzt die Einfügen-Taste auf der Tastatur.

Wenn ihr aber in der Eingabeaufforderung die Einfg-Taste drückt, fügt Windows neu geschriebenen Text nicht mehr ab der Cursor-Position ein, sondern überschreibt ab der Cursor-Position den Text, der danach kommt. Ihr müsst die Einfügen-Taste dann erneut drücken, um diesen Modus wieder zu beenden.

Die Beispiel-Zeile wurde überschrieben, statt etwas einzufügen. (Bildquelle: GIGA)

Fazit: Mit der Einfg-Taste überschreibt ihr statt einzufügen. Eigentlich sollte die Taste daher eigentlich Überschreiben-Taste heißen, damit man weiß was gemeint ist.

Überschreiben statt Einfügen in Word: deaktivieren

Das kann euch übrigens auch in alten Word-Versionen passieren. Wenn dort die Einfügen-Taste aktiviert ist, überschreibt ihr euren bestehenden Text ab der Cursor-Position, statt neuen Text vor dieser Stelle einzufügen. In der Statuszeile von Word wird dann das Kürzel „ÜB“ angezeigt. Auch Word unterscheidet dabei also zwischen einem Einfügen- und einem Überschreiben-Modus. Manchmal aktiviert sich die Taste auch einfach selbst.

Um die Einfügen-Taste zu deaktivieren, macht ihr Folgendes.

Klickt auf das Menü „Extras“> „Anpassen“. Unten klickt ihr auf den Button „Tastatur...“ . Hier deaktiviert ihr die Einfügen-Taste in älteren Word-Versionen. (Bildquelle: GIGA) In der linken Liste wählt ihr „Alle Befehle“ aus. Rechts sucht ihr nach dem Eintrag „Überschreiben“. Achtung: Sie ist nicht alphabetisch sortiert. Unten links wird dann im Feld „Aktuelle Tasten“ angezeigt, dass die Einfügen-Taste zugewiesen ist. Wählt sie hier aus und klickt unten auf den Button „Entfernen“.

