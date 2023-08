Aldis Gaming-Offensive scheint keine Früchte getragen zu haben. In einer Mail informiert der Discounter-König seine Kunden darüber, dass der hauseigene Gaming-Online-Shop seine Pforten schließt – und zwar schon Mitte August. Kunden, die sich über das Portal Keys gekauft und noch nicht eingelöst haben, müssen sich jetzt beeilen.

Aldi schließt Gaming-Shop am 15. August

Aldi zieht den Schlussstrich. Zusammen mit Medion betreibt der Discounter seit etwa zwei Jahren einen eigenen Gaming-Shop, in dem Spiele-Keys verkauft werden. Neben PC-Games können Kunden auch Codes für die PlayStation, Xbox und die Nintendo Switch erwerben oder sich Guthaben für die Online-Shops der Konsolen zulegen.

Doch auch wenn der Gaming-Markt noch immer wächst, scheint es Aldi in den letzten zwei Jahren nicht geschafft zu haben, daraus Profit zu schlagen. Denn wie der Discounter in einer Rundmail mitteilt, hat man sich dazu entschlossen, den Aldi-Gaming-Shop schon am 15. August 2023 zu schließen. Einen konkreten Grund für die Schließung gab man nicht an. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Umsatz schlichtweg hinter den Erwartungen von Aldi und dem Kooperationspartner Medion zurückgeblieben ist.

Aldi gewährt Kunden Gnadenfrist

Auch bei den Konten der Bestandskunden macht man kurzen Prozess. Bis zum 31. August 2023 haben betroffene Kunden noch die Chance, sich ihre bereits erworbenen Keys zu sichern – danach werden die Konten direkt gelöscht.

Wer also innerhalb der letzten zwei Jahre einen Einkauf im Aldi-Gaming-Shop getätigt hat und sich nicht sicher ist, ob er schon alle Keys eingelöst hat, sollte das lieber jetzt noch prüfen, bevor es zu spät ist. Falls es Fragen zum Prozedere gibt, können sich Kunden bis zum 31. August 2023 beim Kundenservice melden.

Weitere Teile des Onlineangebots von Aldi sind von der Schließung nicht betroffen. Der Discounter betreibt auch weiterhin seinen klassischen Online-Shop, in dem allerlei technische Geräte, Sport-, Haushalt-, Garten- und Outdoor-Artikel zu finden sind.

