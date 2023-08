Aldi Tester Club: Produkte testen & behalten – so gehts

Die Discounter-Kette „Aldi“ startet den „Tester Club“. Hier können Interessierte Produkte testen und die ausprobierten Artikel anschließend behalten. Wie funktioniert das und wie kann man am „Tester Club“ teilnehmen?

ALDI Facts

Das Angebot gibt es bei „Aldi Süd“. Man ist für die Teilnahme an den Produkttests aber nicht regional beschränkt. Auch Kunden, die im Aldi-Nord-Gebiet wohnen, können also beim „Tester Club“ teilnehmen. Man kann sich online für die Produkttests auf der Webseite von Aldi Süd bewerben. Neben Aktionsartikeln, die man nach Hause geschickt bekommt, bietet Aldi die Möglichkeit, Produkte in einer Aldi-Süd-Filiale zu kaufen und anschließend den Kassenbon hochzuladen. Mit ein wenig Glück bekommt man den Kaufpreis für den entsprechenden Artikel in dem Fall zurückerstattet.

Produkttester bei Aldi werden: So funktioniert es

So kann man Produkte im „Tester Club“ von Aldi Süd testen:

Auf der Webseite zum „Tester Club“ findet man die verschiedenen aktuellen Aktionen, für die man sich bewerben kann (zum Tester Club). Für jedes Produkt muss eine separate Bewerbung abgeschickt werden. Dafür füllt man das Formular auf der jeweiligen Aktionsseite aus. Es werden persönliche Daten wie der Name, die Adresse und das Geburtsdatum abgefragt. Ein Motivations- oder „Bewerbungsschreiben“ ist nicht erforderlich. Zudem muss man den Aktionsbedingungen zustimmen und den Empfang des Newsletters von Aldi Süd per E-Mail erlauben. An die angegebene E-Mail-Adresse wird eine Nachricht verschickt, die den Eingang der Bewerbung bestätigt. Hier findet ihr einen Link. Folgt dem Link, um in den Lostopf für den entsprechenden Produkttest zu gelangen. Danach müsst ihr euch ein wenig gedulden. Mit ein wenig Glück werdet ihr für den Test ausgesucht. In dem Fall bekommt ihr eine E-Mail mit allen weiteren Informationen zum Produkttest.

Die Teilnahme ist kostenlos. Wie lange ihr euch für das jeweilige Produkt bewerben könnt, steht auf der Seite mit dem Bewerbungsformular. Bekommt ihr den Wunschartikel nach Hause geschickt, solltet ihr euch mehr oder weniger intensiv damit auseinandersetzen. Danach soll online eine Bewertung abgegeben werden, wenn ihr den Artikel nach dem Test behalten wollt. Zum Start der Aktion kann man sich für Produkttests eines Gasgrills, eines Outdoor-Whirpools und eines Bettwäsche-Sets bewerben.

Aldi Tester Club: Produkte kaufen und Geld zurückbekommen

Daneben bietet Aldi Süd die Möglichkeit, Produkte in der Filiale zu kaufen. Anschließend kann man den Kassenbon hochladen. Mit ein wenig Glück gibt es anschließend direkt Cashback für das jeweilige Produkt oder man landet in einem Gewinnspieltopf. Für welche Artikel das möglich ist, sieht man auf der Webseite des „Tester Clubs“ von Aldi Süd.

Zum Start gehören eine „vegane Levervurst“, Stieleis und Flatbread-Sandwiches dazu. Wollt ihr euer Geld dafür zurückerhalten, drückt auf den „Jetzt teilnehmen“-Button bei dem jeweiligen Produkt und füllt hier ebenfalls das Teilnahmeformular aus. Auf der Seite findet ihr die „Foto-Upload“-Funktion, über die ihr den eingescannten oder abfotografierten Kassenbon hochladen könnt. Die ersten 1.000 Kunden, die ihre Rechnung hochladen, bekommen den Einkaufspreis zurückerstattet. Alle anderen haben die Chance auf den Gewinn eines Aldi-Süd-Einkaufsgutscheins im Wert von bis zu 250 Euro.

Die Verantwortlichen von Aldi Süd geben an, das Sortiment mit den Produkttests verbessern zu wollen. Ehrliche Kundenmeinungen sollen dadurch eingeholt werden, um sowohl „Standard-“ als auch „Aktionsartikel“ aus den Filialen und dem Online-Shop zu optimieren.

Bei diesen Gewinnspielen im Namen von Aldi solltet ihr hingegen sehr vorsichtig sein:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.