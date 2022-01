Amazon hat die neuen Gratis-Games bekannt gegeben, die ihr euch im Rahmen von Prime Gaming sichern könnt. Zum Start des neuen Jahres legt sich Amazon auch richtig ins Zeug, denn ihr bekommt im Januar gleich 9 PC-Spiele geschenkt! Mit dabei ist das grandiose Action-Adventure Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Fallen Order Facts

Amazon Prime Gaming: Es regnet Geschenke

Amazon lässt es zum Jahresbeginn krachen: Es gibt gleich 9 (!) Gratis-Games abzustauben, darunter sogar einige Top-Spiele. Das Angebot nutzen könnt ihr, wenn ihr ein Prime-Abo habt – falls nicht, könnt ihr Amazon Prime 30 Tage gratis testen. Gut zu wissen: Selbst mit Probe-Abo könnt ihr die Spiele, die ihr euch für externe Stores wie Steam, Epic und Origin gesichert habt, behalten und beliebig weiterzocken.

Highlight unter den Gratis-Games: Star Wars Jedi: Fallen Order

Jedi: Fallen Order ist ein Ende 2019 erschienenes Soloabenteuer im Star-Wars-Universum. Dank bombastischer Inszenierung, die vor monumentalen Kulissen, Lichtschwert-Kämpfen und Star-Wars-Stimmung nur so strotzt, Spielmechaniken, die oft an Soulsborne-Titel erinnern und einem durchaus knackigen Schwierigkeitsgrad konnte das Spiel überzeugen. Der Titel hat auf dem PC eine Metacritic-Wertung von 81 % erhalten, im GIGA-Test zu Fallen Order gab es sogar 9/10 Punkte.

Im Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen:

Star Wars Jedi: Fallen Order – Launch Trailer

Alle Januar-Spiele bei Amazon in der Übersicht

Neben Jedi: Fallen Order gibt es noch weitere Highlights unter den Amazon-Gratis-Games. Der Strategie-Taktik-Mix Total War: Warhammer verfrachtet das Total-War-Prinzip (Shogun, Medieval, Rome) erstmals in ein Fantasy-Universum und konnte damit die Kritiker:innen überzeugen, Metacritic: 86 %. Der stark an Left 4 Dead erinnernde Koop-Zombie-Shooter World War Z: Aftermath ist ebenfalls gut bewertet (Metacritic 81 %) und erst ein paar Monate alt. Two Point Hospital ist eine gelungene (Metacritic 83 %) Management-Sim und ein Nachfolger im Geiste von Theme Hospital.

Star Wars Jedi: Fallen Order (Origin) – Angebot endet am 2. Februar 2022

(Origin) – Angebot endet am 2. Februar 2022 Total War: Warhammer (Epic Games Store) – Angebot endet am 1. Februar 2022

(Epic Games Store) – Angebot endet am 1. Februar 2022 World War Z: Aftermath (Epic Games Store) – Angebot endet am 7. Februar 2022

(Epic Games Store) – Angebot endet am 7. Februar 2022 Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered (Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022

(Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022 WRC 7 FIA World Rally Championship (Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022

(Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022 Abandon Ship (Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022

(Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022 Paper Beast: Folded Edition (Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022

(Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022 In Other Waters (Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022

(Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022 Two Point Hospital (Amazon Games App) – Angebot endet am 1. Februar 2022

Amazon: Weitere Boni warten auf euch

Das Unternehmen schenkt euch nicht nur monatlich PC-Spiele, auch zahlreiche Boni warten darauf, von euch abgeholt zu werden. Im Januar erwarten euch Freebies für Games wie Genshin Impact, Fall Guys, Apex Legends, Destiny 2, Red Dead Online, New World, League of Legends, Call of Duty und viele mehr. Darunter befinden sich Skins, Spiele-Währungen und kleine Überraschungen.

Das Angebot wechselt regelmäßig. Wir empfehlen euch deshalb, hin und wieder reinzuschauen, um nichts zu verpassen.

Ihr habt noch keinen Kalender für 2022? Wie wäre es mit einem niedlichen Exemplar von Fall Guys?

Fall Guys Ultimate Knockout: Offizieller Kalender 2022 / 18 Monate

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).