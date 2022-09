Amazon hat eine ganze Reihe neuer Produkte vorgestellt. Neben der nächsten Generation von Echo Dot steht ein Fire TV Cube neben Alexa-Fernbedienung bereit. Auch einen besonderen Kindle-Reader gibt es, auf dem sich schreiben lässt.

Amazon: Viele neue Produkte vorgestellt

Amazon hat sein Portfolio deutlich erweitert und unter anderem einen neuen Echo Dot vorgestellt. Er bietet einen Temperatur- sowie Beschleunigungssensor und laut Hersteller „doppelt so viel Bass“. Das LED-Display will Amazon ebenfalls verbessert haben. Neben dem Echo Dot gibt es noch ein Modell, bei dem die Uhrzeit groß auf dem smarten Lautsprecher mit Alexa angezeigt wird. Der neue Echo Dot ist für 59,99 Euro zu bekommen, mit Uhr fallen 69,99 Euro an.

Der größere Echo Studio ist ab sofort auch in weißer Ausführung erhältlich. Amazon hat sich zudem um die Software gekümmert, die auch auf älteren Modellen ankommen soll. Hier erwartet Kunden eine Erweiterung des Frequenzbereichs und eine neu entwickelte Technologie zur räumlichen Audioverarbeitung. Den Echo Studio gibt es für 199,99 Euro (Quelle: Amazon).

Den Streaming-Player Fire TV Cube hat Amazon ebenfalls in einer neuen Generation präsentiert. Wi-Fi 6E wird nun unterstützt und ein HDMI-Eingang ist mit dabei. Der verbaute Prozessor soll um 20 Prozent mehr Leistung bringen als bei Vorgänger. 4K-Auflösung, Dolby Vision, HDR und Dolby Atmos werden unterstützt. Den Fire TV Cube lässt sich Amazon mit 159,99 Euro im Vorverkauf bezahlen.

Neu ist auch die Alexa-Sprachfernbedienung Pro, die über zwei programmierbare Tasten und einen „Remote Finder“ verfügt. Per Alexa-Befehl kann nach der Fernbedienung gesucht werden. Bei schlechten Lichtverhältnissen leuchtet die Fernbedienung, wenn sie in die Hand genommen wird. Das Produkt kostet 39,99 Euro.

So bewirbt Amazon den neuen Echo.

Amazon Echo der fünften Generation

Amazon Kindle Scrible mit Schreibfunktion

Zu guter Letzt hat Amazon noch einen neuen Kindle-Reader vorgestellt. Auf dem Kindle Scrible lassen sich Notizen handschriftlich über den mitgelieferten Eingabestift festhalten, laut Amazon „wie auf Papier“. Das Paperwhite-Display kommt auf eine Diagonale von 10,2 Zoll und verfügt über ein Frontlicht. Der E-Reader ist 5,8 mm dünn und kann ab 369,99 Euro vorbestellt werden. Mit der Auslieferung beginnt Amazon „im vierten Quartal“ 2022.

