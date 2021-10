Es ist bereits ein Weilchen her, seit Animal Crossing: New Horizons ein neues Update erhalten hat. Das soll sich nun aber ändern. In Kürze erscheint eine kostenpflichtige Erweiterung und jetzt haben auch wieder mehr Fans Lust auf das Spiel.

Neue Inhalte für Animal Crossing: New Horizons

Am 5. November 2021 erscheint mit „Happy Home Paradise“ ein neuer DLC und der ist sogar recht umfangreich – so umfangreich, dass Spieler, denen das Spiel zu eintönig wurde, jetzt wieder zurückkehren. Ihr könnt euch über neue Ausstattung, erweiterte Dekorationsmöglichkeiten, einen Shopping Plaza, größeren Speicherplatz und viel mehr freuen.

Anscheinend ist dies genau das, was das Spiel gebraucht hat und der Top-Kommentar unter dem Video der jüngsten Nintendo Direct spricht vielen Fans offensichtlich aus dem Herzen:

„Ihr habt es geschafft. Das ist buchstäblich fast alles, was ich mir seit dem Start gewünscht habe. Vielen Dank für das Update :)“, so YouTube-Nutzer RylanLego.

Happy Home Paradise greift Elemente aus früheren Spielen auf

Alteingesessene „Animal Crossing“-Fans können sich bei New Horizons auf die Rückkehr alter bekannter Dinge freuen. Dazu gehören die Wohnmobile aus Pocket Camp und Brewsters Café „The Roost“. Dann ist da auch noch Wardell, das Walross, das es während des Livestreams mit seiner sympathischen Art geschafft hat, einige Fanherzen für sich zu gewinnen.

„Happy Home Paradise“ erscheint voraussichtlich am 5. November 2021. Die Erweiterung kann entweder gespielt werden, indem es im Nintendo eShop für 24,99 Euro gekauft oder indem es ohne Zusatzkosten als Teil einer Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket heruntergeladen wird. Hier müsst ihr als Abonnent 39,99 Euro für die Einzelmitgliedschaft und 69,99 Euro für eine Familienmitgliedschaft einrechnen.

