Anker legt nach: Neuer Balkonkraftwerk-Akku löst viele Solar-Probleme

Mit der Solix Solarbank 2 hat Anker einen neuen Solarspeicher für das Balkonkraftwerk vorgestellt. Im Vergleich zur ersten Generation hat sich einiges getan: Ein Wechselrichter ist integriert und zwei der Modelle lassen sich stapeln – für eine Leistung von bis zu 9,6 kWh mit fünf Batterien.

Solarspeicher: Anker präsentiert Solix Solarbank 2

Ankers Balkonkraftwerk-Speicher erscheint in der zweiten Generation. Es wird drei Modelle geben: Während die Basisversion erst später auf den Markt kommt, sind die Varianten Solarbank 2 Plus und Pro ab dem 22. Mai erhältlich. Mit der neuen Serie will der Hersteller nicht weniger als neue Maßstäbe in der privaten Solarenergienutzung setzen.

Gegenüber der ersten Generation wurden einige Verbesserungen vorgenommen. Sowohl die Solarbank 2 Plus als auch die Pro-Version sind jetzt stapelbar, wodurch sich die Speicherkapazität auf bis zu 9,6 kWh erhöhen lässt, wenn fünf Batterien miteinander gekoppelt werden. Ohne Stapelung erreichen die Balkonstromspeicher 1.600 Wh. Außerdem verfügen sie über einen integrierten Wechselrichter, was die Installation vereinfacht.

Die Pro-Version zeichnet sich durch die neue Anschlussmöglichkeit von bis zu vier Solarmodulen aus – dank vier MPPTs mit je 600 Watt Leistung. Damit sind bis zu 2.400 Watt möglich. Beim Plus-Modell kommen zwei MPPTs mit 1.200 Watt zum Einsatz. Anker verspricht zudem, dass die Akkus auch nach mehr als 6.000 Ladezyklen noch mindestens 70 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten.

Die neue Serie ist laut Anker auch in der Konstruktionsqualität verbessert worden. Die Geräte sind für einen Temperaturbereich von -20 bis +55 Grad Celsius ausgelegt und mit IP65 zertifiziert, was einen gewissen Schutz gegen Umwelteinflüsse bietet.

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk?

Solix Solarbank 2: Preis noch unbekannt

Wie viel Anker für seine Solix Solarbank 2 haben möchte, ist noch nicht bekannt. Interessierte können sich für einen Newsletter anmelden und erhalten so einen Rabatt von 22 Prozent (Quelle: Anker). Beim Kauf der Pro-Variante direkt zum Verkaufsstart am 22. Mai legt Anker noch das faltbare 30-Watt-Solarpanel Solix PS30 und einen smarten Zähler mit ins Paket.