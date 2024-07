Ansage an Disney: Shrek ist zurück, aber der beliebteste Charakter fehlt

Lange mussten Fans warten, aber jetzt ist es offiziell: Shrek 5 kommt! Wir verraten euch, wann die Fortsetzung der Märchen-Saga erscheint und welche Darsteller und Figuren bereits bestätigt sind.

Shrek 5 erscheint im Sommer 2026

Shrek 4, auch als Für immer Shrek bekannt, ist inzwischen 14 Jahre alt. Seitdem ist es ziemlich still um den grünen Oger geworden. Mit einer Ausnahme: Der Gestiefelte Kater hat 2011 und 2022 eigene Kino-Abenteuer erhalten.

Anzeige

Nun soll aber auch Shrek endlich zurückkehren. Das wurde über den offiziellen Account auf X (ehemals Twitter) verkündet:

Demnach wird Shrek 5 am 1. Juli 2026 in den USA starten. Im selben Tweet wurde auch direkt das Mitwirken von Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Esel) und Cameron Diaz (Prinzessin Fiona) bestätigt.

Anzeige

Die Fans vermissen aber vor allem einen Namen und zwar den von Antonio Banderas, der im Original den Gestiefelten Kater spricht. Es bleibt also vorerst abzuwarten, ob der spanische Schauspieler auch beim fünften Teil wieder mit dabei ist.

Da der Release allerdings noch zwei Jahre in der Zukunft liegt, kann noch einiges passieren. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Anzeige

Shrek vs. Toy Story: Welcher Film macht das Rennen?

Mit der geplanten Veröffentlichung im Sommer 2026 legt sich DreamWorks übrigens direkt mit Erzrivale Disney an, die im selben Sommer Toy Story 5 an den Start bringen wollen. Bisher hatte immer Disney die Nase vorn, wenn es um den kommerziellen Erfolg ging.

Toy Story 3 und 4 haben zum Beispiel jeweils eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Die Shrek-Filme sind zwar ebenfalls sehr erfolgreich, konnten aber nie die Milliarden-Marke knacken. Am erfolgreichsten war noch Shrek 2, der im Jahr 2004 knapp 930 Millionen US-Dollar einspielen konnte.

Shrekologie 1-4 [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.07.2024 16:49 Uhr

Regie für Shrek 5 führt übrigens Walt Dohrn, der schon seit dem zweiten Teil zum Team gehört. Damals noch als Story Artist. In den letzten Jahren hat er sich indessen einen Namen mit den Trolls-Filmen gemacht. So führte er Regie bei Trolls World Tour und Trolls Band Together.