Ansage an Ubisoft: 11 Jahre altes Assassin’s Creed erlebt Spieler-Comeback

Ubisofts neues Piraten-Abenteuer Skull and Bones bleibt bei Spielern und Kritikern hinter den Erwartungen zurück – da entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass zeitgleich das 11 Jahre alte Assassin’s Creed: Black Flag plötzlich einen Spieleransturm verzeichnet.

Assassin's Creed Facts

Assassin’s Creed: Black Flag und Skull and Bones sind untrennbar miteinander verbunden – schließlich wurde Ubisofts jüngstes Open-World-Spiel als Expansion für den karibischen Assassin’s-Creed-Eintrag geplant, bevor es im Anschluss 11 Jahre lang verloren über die Entwicklermeere schipperte. Nun ist das Skull and Bones endlich da, doch interessanterweise verzeichnet ausgerechnet Black Flag zeitgleich einen massiven Spielerzuwachs.

Anzeige

Skull and Bones: Piraten-Fans wollen mehr Black Flag

Sowohl auf Steam als auch den Xbox-Konsolen erlebt Assassin’s Creed: Black Flag aktuell ein interessantes Revival. Auf der PC-Plattform haben sich die Spielerzahlen in der letzten Woche zeitweise mehr als verdreifacht – während am 13. Februar noch rund 944 Spieler durch die Karibik segelten, waren es am 18. Februar 3.224. (Quelle: Steamdb) Auch auf der Xbox verzeichnet das beliebte Abenteuer einen Ansprung von rund 31 Prozent. (Quelle: Trueachievements)

Die Spielerzahlen von Skull and Bones sind aktuell zwar nicht bekannt, doch das lang verzögerte Abenteuer findet sich zum Release in unruhigen Gewässern und hat angesichts seiner dürftigen Metacritic-Wertung offensichtlich weder Spieler noch Kritiker überzeugen können. (Quelle: Metacritic)

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer zu Skull and Bones an:

Skull and Bones | Lang lebe die Piraterie – Cinematic Trailer

Ubisoft arbeitet schon an Remake zu Assassin’s Creed: Black Flag

Ob sich enttäuschte Gamer nach einem kurzen Ausflug in Skull and Bones schlicht wieder dem Original zugewendet oder vielleicht von vornherein lieber noch einmal Assassin’s Creed: Black Flag eingelegt haben, lässt sich zwar nicht belegen – Ubisoft ist sich der andauernden Beliebtheit von Black Flag aber eindeutig bewusst, schließlich hat der Publisher bereits angekündigt, dass das Piraten-Spiel ein Remake bekommen wird.

Anzeige

Skull and Bones Limited Edition - exklusiv bei Amazon - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.02.2024 12:52 Uhr

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch spannende Easter Eggs aus der Assassin’s-Creed-Reihe:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.