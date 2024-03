Apple beruhigt: Nutzer eines iPhone 15 müssen nichts wegwerfen

Aktuell bewirbt Apple das iPhone 15 mit einem ziemlich witzigen Werbespot. Mit dem Filmchen spricht der Hersteller eine der Urängste der Nutzerinnen und Nutzer an und beruhigt zugleich. Weggeschmissen werden muss nämlich nichts, auch das schlechteste Foto darf auf dem iPhone verbleiben.

Smartphone-Nutzer kennen diese Angst: Was, wenn der Speicher zu knapp wird? Müssen dann unnötige Fotos dran glauben und für mehr Platz gelöscht werden? Genau dieses Szenario adressiert Apple im jüngsten Werbespot fürs iPhone 15.

Im Spot sehen wir einen Mann, wie der seine Fotosammlung nach potenziellen Lösch-Opfern auf dem iPhone 15 durchgeht. Doch auf einmal fangen die Bilder an zu singen, es ertönt „Don't Let Go“ von Terrace Martin, Mr. Talkbox, und PJ Morton.

Der besagte Werbespot von Apple: