Assassin's Creed: Valhalla hat heute ein umfangreiches Update bekommen. Mit dem Patch kommt auch ein frisches Feature, das selbst erfahrene Spieler vor knackige Herausforderungen stellen wird.

Ubisoft hat heute den brandneuen Patch 1.3.0 für Assassin's Creed: Valhalla releast, der mit seinen 20 GB einige Updates mit sich bringt. Für echte Assassin's-Creed-Spezialisten ist dabei ein neues Feature ganz besonders interessant: Ab jetzt könnt ihr euch mit der Level-Scaling-Option neue Herausforderungen schaffen.

Assassin's Creed: Valhalla – Level-Scaling in Patch 1.3.0

Mit der neuen Level-Scaling-Option in Assassin's Creed: Valhalla bekommt ihr eine neue Möglichkeit, die Schwierigkeit der Kämpfe innerhalb der unterschiedlichen Regionen des Spiels anzupassen. Das Feature bezieht sich auf das Level der Feinde, denen ihr auf eurer Reise begegnet. Wenn ihr das Feature ausgeschaltet lasst, werden sich die Level eurer Gegner nicht an das eure anpassen. Somit könnt ihr sie nach einer Weile mit mehr Erfahrung und einer besseren Ausrüstung ganz einfach besiegen.

Wenn ihr das Feature jedoch aktiviert, werden die Gegner entsprechend eures Fortschritts ebenfalls hochgelevelt – womit selbst die taffsten Wikinger-Kämpfer unter euch einige knifflige Gefechte überstehen müssen. Insgesamt bietet das Feature fünf Schwierigkeitsstufen – von ausgeschaltet bis hin zu albtraumhaft. Wer sich also in der riesigen Spielwelt von Assassin's Creed: Valhalla gegen die schwierigsten Krieger beweisen möchte, findet nun somit auch mit einem bereits stark hochgelevelten Charakter spannende Herausforderungen.

Neues DLC für Assassin's Creed: Valhalla schon bald verfügbar

Während mit dem Level-Scaling ein Feature implementiert wird, das sich Fans schon länger gewünscht hatten, kommt bald noch mehr aufregender Content für das Wikinger-Abenteuer: Der DLC Die Belagerung von Paris steht schon in den Startlöchern. In unserem Übersichtsartikel haben wir euch alle wichtigen Infos zu dem kommenden Assassin's-Creed-DLC zusammengefasst.

Noch mehr Infos zum DLC Die Belagerung von Paris findet ihr hier im Video von der Ubisoft Forward:

Was haltet ihr von dem neuen Level-Scaling in Assassin's Creed: Valhalla? Habt ihr euch das Feature schon länger gewünscht? Oder fandet ihr die Kämpfe bisher eigentlich herausfordernd genug?