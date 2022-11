Das japanische Unternehmen Audio Technica hat sich zum 60-jährigen Jubiläum etwas Besonderes einfallen lassen. Ein transparenter Turntable, der allerdings limitiert ist und eine ganze Stange Geld kostet.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie altbekannte technische Geräte plötzlich neu und futuristisch wirken, wenn sie in einer transparenten Version erscheinen. Der Plattenspieler AT-LP2022 von Audio-Technica aus Tokio ist auch so ein Fall: Die eigentlich uralte analoge Technik sieht in dieser Sonderedition so aus, als wäre sie ein Gegenstand aus der fernen Zukunft.

Transparenter Plattenspieler in limitierter Auflage

Audio-Technica AT-LP2022: Ein Plattenspieler für Design-Fans (Bildquelle: Audio-Technica)

Der Audio-Technica AT-LP2022 verfügt über ein 30 mm dickes, hochdichtes Gehäuse aus transparentem Acryl. Das Design-Stück ist weltweit auf 3.000 Exemplare limitiert. Durch die besondere Bauweise kann der Antriebsmechanismus (Riemenantrieb) des Plattenspielers betrachtet werden. Als Drehgeschwindigkeiten stehen die üblichen 33⅓ oder 45 Umdrehungen pro Minute zur Auswahl. Der AT-LP2022 ist laut Hersteller seit dem 01.11.2022 auf dem Markt und soll „im Winter 2022“ auf der Hersteller-Webseite erhältlich sein.

Falls man sich schon immer gefragt hat, was in einem Plattenspieler eigentlich drin ist: Der AT-LP2022 gewährt Technikfreunden einen tiefen Einblick (Bildquelle: Audio-Technica)

Der Preis des Audio-Technica AT-LP2022 liegt mit 1.199 Euro relativ hoch, wenn man berücksichtigt, dass gute Plattenspieler bereits für wenige Hundert Euro zu haben sind.

Empfehlenswerte Plattenspieler (nicht transparent) zeigen wir euch in unserer Kaufberatung:

Andererseits gibt es in der Produktgattung so gut wie keine Grenze nach oben – in erlesenen Kreisen wohlhabender Audiophiler gehören auch fünf- und sogar sechsstellige Preisschilder zum guten Ton. So gesehen ist der als Sammlerstück prädestinierte AT-LP2022 vielleicht gar nicht mal überteuert, sondern eine interessante Investition.