Dieser Japan-Kopfhörer läuft mit einer Ladung bis zu 90 Stunden

Der neue kabellose Kopfhörer des japanischen Herstellers Audio-Technica ist vergleichsweise günstig. Dabei bietet er nützliche technische Eigenschaften und kann in Sachen Akkulaufzeit viele seiner Konkurrenten übertreffen.

Audio-Technica ATH-S300BT vorgestellt: Kopfhörer mit 90 Stunden Laufzeit

Nur 119 Euro (UVP) ruft Audio-Technica für den neuen ATH-S300BT auf. Hinter dem kryptischen Produktnamen steckt ein Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth und Active Noise Cancelling (ANC). Er ist ab Mitte Juni 2024 verfügbar, es stehen Schwarz (ATH-S300BTBK, bei Amazon anschauen) und Beige (ATH-S300BTBG, bei Amazon anschauen) als Farbvarianten zur Auswahl.

Das stärkste Argument für den Audio-Technica ATH-S300BT ist sicherlich seine erstaunlich lange Akkulaufzeit. So sind mit einer Akkuladung bis zu 90 Stunden Musikgenuss möglich – allerdings ohne Umgebungsgeräusch-Unterdrückung. Schaltet man das ANC dazu, sind immerhin noch bis zu 60 Stunden drin. Das sind hervorragende Werte, die viele (wesentlich teurere) Modelle auf dem Markt in den Schatten stellen. Zum Vergleich: Das Bose-Topmodell QuietComfort Ultra (bei Amazon anschauen) kommt nur auf „bis zu 24 Stunden“ mit aktiviertem Noise Cancelling. Auch Sonys Flaggschiff WH-1000XM5 (bei MediaMarkt anschauen) landet bei diesem Wert. Die sündhaft teuren AirPods Max von Apple (bei Amazon anschauen) müssen bereits nach 20 Stunden Betrieb mit ANC wieder aufgeladen werden. Apropos Aufladen: Der Audio-Technica ATH-S300BT hat nach nur 3 Minuten Laden (via USB-C) wieder Energie für weitere 2,5 Stunden.

Audio-Technica ATH-S300BT: Technische Eckdaten

3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse am ATH-S300BT (Bildquelle: Audio-Technica)

Zu den weiteren Vorzügen des Audio-Technica ATH-S300BT gehören ein analoger Eingang (ein 1,2-Meter-Kabel ist dabei), die Unterstützung für Mehrfachverbindungen (Multipoint Bluetooth), ein Low-Latency-Modus für Games und eine Steuerung mit richtigen Tasten statt mit empfindlichen Touch-Oberflächen. Das Gewicht des Over-Ear-Kopfhörers ist mit 258 Gramm recht niedrig (vgl. Apple AirPods Max: 385 g).

Kleinere Abstriche, die schon anhand des Datenblatts ersichtlich sind: Beim ATH-S300BT kommt „nur“ Bluetooth 5.1 zum Einsatz (Sonos hat den Ace bereits mit Bluetooth 5.4 ausgestattet) und es werden lediglich die Codecs AAC und SBC unterstützt, was Audiophilen unter Umständen nicht genug ist.

