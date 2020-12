Es gibt viele Koop-Shooter mit Zombies doch unter den absolut besten Genre-Vertretern ist definitiv Left 4 Dead zu finden. Der geistige Nachfolger soll Back 4 Blood werden, was der neuste Trailer auch überdeutlich zeigt.

Left 4 Dead 2 Facts

Back 4 Blood zeigte bei den Game Awards erstes Alpha-Gameplay und die Wurzeln des Zombie-Koop-Shooters werden nur durch den Entwickler noch deutliches. Turtle Rock besteht aus vielen Mitgliedern des Teams, das sich auch für den Genre-Liebling Left 4 Dead verantwortlich zeigte.

Der erste Trailer mit Gameplay gibt den Fans genau, wonach es ihnen verlangt.

Schon mit Evolve stellte das Studio seine Koop-Künste unter Beweis und die große Monstrosität aus dem Trailer zeigt, dass sie auch ein bisschen was mitgenommen haben. Dennoch werden sich Spieler auch in alter Tradition durch Level mit Massen an Zombies kämpfen dürfen, das ist schließlich Tradition bei den Spielen mit der Vier im Namen.

Wer eine Chance haben möchte, an der Alpha teilzunehmen, kann sich auf der offiziellen Website dafür registrieren und möglicherweise schon ab 17. Dezember 2020 Back 4 Blood testen.

Einen Release-Termin gibt es auch schon, Back 4 Blood erscheint am 22. Juni 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und PC.