Die neue Konsolengeneration von Xbox ist bei den Fans gut angekommen, sogar so gut, dass es vor allem bei der Xbox Series X schwierig geworden ist, an sie ranzukommen. Microsoft möchte das Problem so schnell wie möglich lösen.

Xbox: Microsoft ist von Resonanz überwältigt

Microsofts neue Konsolengeneration Xbox Series X|S erschien am 10. November 2020 und war bereits nach wenigen Tagen größtenteils ausverkauft. Solltet ihr zu den Fans gehören, die leer ausgingen, könntet ihr euch aber vielleicht schon bald auf Nachschub freuen.

Auf der offiziellen Xbox-Seite betonte das Unternehmen, es wäre überwältigt von der Resonanz und kündigt außerdem an „direkt mit den Einzelhandelspartner zusammenzuarbeiten, um die Bestände so schnell wie möglich wieder aufzufüllen.“ Schaut also am besten regelmäßig bei den Einzelhandelspartnern vorbei.

Spieleentwickler haben noch große Pläne für Xbox

Wie es aussieht, hat Xbox für das kommende Jahr schon zahlreiche Pläne und Entwickler auf der ganzen Welt damit beauftragt, tiefer in die Möglichkeiten von Xbox Series X|S einzutauchen, um euch „eine Menge aufregende Neuerungen zu bescheren“. So warten 2021 Spiele wie Halo Infinite, Psychonauts 2 sowie zahlreiche Updates zu Franchsises wie Forza, Sea of Thieves, Grounded und viele mehr auf euch.

Auf der offiziellen Webseite hat Xbox einen kleinen Vorgeschmack veröffentlicht auf die neuen Spiele, die 2021 auf Xbox erscheinen:

CrossfireX

12 Minutes (Konsole)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Far Cry 6

Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine

Chorus

Ruined King: A League of Legends Story

SCARLET NEXUS

BALAN WONDERWORLD

Resident Evil Village

The Artful Escape

Echo Generation

Songs of Iron

Tunic

Sable

Bright Memory Infinite

Way to the Woods

Outriders

Habt ihr es denn geschafft, euch eine neue Xbox zu sichern? Was sagt zu den kommenden Spielen und auf welches freut ihr euch am meisten?