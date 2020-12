Eigentlich sollte Cyberpunk 2077 erst am 10. Dezember 2020 gespielt werden können, Xbox-Spieler müssen sich jedoch nicht an diese Regel halten. Mit einem kleinen Trick können die Konsoleros schon jetzt ihr Abenteuer in Night City beginnen. GIGA erklärt, was ihr dafür tun müsst.

Cyberpunk 2077 auf der Xbox spielen: Zeitzonen-Umstellung ermöglicht Frühstart

Cyberpunk-2077-Fans auf der ganzen Welt zählen bereits die Minuten bis zum offiziellen Start des lang erwarteten Rollenspiels. Während PC- und PlayStation-Spieler noch einige Stunden abwarten müssen, können Xbox-Spieler bereits jetzt loslegen – ein geheimer Trick macht's möglich!

Anscheinend haben Microsoft und CD Projekt Red vergessen, dass Xbox-Nutzer über die Konsoleneinstellungen quasi „Zeitreisen“ können, um Cyberpunk 2077 schon jetzt zu spielen. Dafür müsst ihr lediglich die Region eurer Xbox auf „Neuseeland“ umstellen. Hierfür geht ihr wie folgt vor:

Startet eure Konsole und loggt euch mit eurem Account ein.

Drückt den Xbox-Knopf, um das Guide-Menü aufzurufen.

Ruft jetzt die Einstellungen und anschließend das Menü „Sprache und Region“ auf.

Wählt als Region Neuseeland aus.

Das war es auch schon! Mit diesem simplen Trick solltet ihr in der Lage sein, Cyberpunk 2077 mehrere Stunden vor dem offiziellen Start auf eurer Xbox One oder Xbox Series X/S zu spielen.

Cyberpunk 2077: Und was ist mit PlayStation und PC?

Der Trick funktioniert nur auf Xbox-Systemen und kann nicht auf der PlayStation 4, PS5 oder dem PC genutzt werden, um das Spiel ebenfalls schon jetzt zu starten. Sowohl die PlayStation-Konsolen als auch der PC bieten in den Einstellungen zwar ebenfalls die Möglichkeit, die Region zu ändern, Spieler werden jedoch nur vom bereits bekannten Easter Egg begrüßt.

Wer den geheimen Trick auf seiner Xbox nutzt, um das Spiel schon vor dem Release zu spielen, muss sich übrigens nicht fürchten, dass er etwas Verbotenes tut. Hier können wir Entwarnung geben. Xbox-Spieler dürfen sich also darüber freuen, das Spiel vor allen anderen zu spielen – aber reibt es bitte nicht euren Freunden unter die Nase.