CD Projekt RED hat einen finalen Trailer zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Der Launch-Trailer enthält aber nicht nur ein paar neue Bilder, sondern auch eine versteckte Botschaft an die Fans.

Cyberpunk 2077 Facts

Cyberpunk 2077: Der Launch steht kurz bevor

Es sind nur noch Stunden, bis ihr in die spannende Welt von Cyberpunk 2077 eintauchen könnt. Ein neuer Trailer soll euch schon einmal darauf einstimmen. Der Launch-Trailer taucht tief in die Welt und Geschichte des Spiels ein. Er zeigt die Bindungen, die ihr knüpfen werdet, die Gefahren, denen ihr euch stellen müsst und die Anstrengungen, die ihr unternehmen müsst, um eure eigene Geschichte von V zu schreiben.

Das ist allerdings noch nicht alles, denn das Studio hat in dem etwa 2-minütigen Video noch eine geheime Botschaft versteckt, die eine Ankündigung enthält.

Was steht in der Botschaft?

CD Projekt RED hatte bereits angekündigt, dass Cyberpunk 2077, wie vorher schon The Witcher 3, kostenlose DLCs erhalten wird. In einer versteckten Nachricht hat das Studio nun weitere Informationen dazu preisgegeben. Der Seite PCGamer ist es gelungen, einen Screenshot von der Botschaft zu machen. In dieser heißt es:

„Unsere geplanten Erweiterungen werden euch noch tiefer in die Welt von Cyberpunk 2077 entführen und euch substanzielle, storybasierte Inhalte bieten, die euch durch eindrucksvolle Erzählungen schwierige Entscheidungen ermöglichen, die ihr nicht so schnell vergessen werdet.

Aber bevor wir dort ankommen, werden wir Anfang 2021 mit unserem kostenlosen DLC-Programm beginnen. Genau wie bei The Witcher 3 erwarten euch eine Auswahl kostenloser DLC-Packs, die eine Menge cooler Sachen enthalten, die der Welt der dunklen Zukunft noch mehr Leben einhauchen werden.“

Ihr könnt euch also bereits ab Anfang 2021 auf weitere Inhalte für das Spiel freuen und CD Projekt RED würde sich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit dem Spiel in den Foren und sozialen Medien mit ihnen teilen würdet.

Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia. Das Spiel wird auch auf Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Konsolen spielbar sein. Zu einem späteren Zeitpunkt wird ein kostenloses Upgrade für Besitzer der Xbox One bzw. PlayStation 4 Versionen verfügbar sein, das alle Vorteile der nächsten Hardware-Generation nutzt.