Xbox Series X: Launch-Spiele – Alle Titel, dir ihr zum Start der XSX spielen könnt

Mit dem Release der Xbox Series X am 10. November 2020 erscheint die erste Konsole der neuen Generation, und ja: Natürlich könnt ihr schon einige neue Spiele direkt auf Xbox Series X spielen, allen voran die Launch-Titel, wenige exklusive Spiele und eine ganze Bibliothek an älteren Titeln, die auf Xbox Series X und Xbox Series S über die Abwärtskompatibilität spielbar sein werden.

Damit ihr den Überblick behaltet oder euch noch entscheiden könnt, welche Next-Gen-Konsole die richtige für euch ist, listen wir hier alle Launch-Spiele der Xbox Series X auf – also alle Titel, die auf ihr ab Start (oder kurz danach) spielbar sein werden.

Was könnt ihr alles auf der Xbox Series X ab Launch spielen?

Vielleicht gibt es nicht allzu viele Exklusiv-Spiele auf der Xbox Series X, aber keine Sorge: Ihr werdet trotzdem jede Menge Titel ab Tag 1 auf der Konsole starten können. Allen voran wäre da die gigantische Liste an abwärtskompatiblen Xbox-Spielen, die ihr bei uns durchforsten dürft. In über 100 weitere Spiele könnt ihr euch außerdem mit dem Xbox Game Pass werfen: Microsofts Streaming-Dienst, der monatlich 9,99 Euro kostet und euch Zugriff auf eine sich ständig erweiternde Bibliothek gewährt.

Kurz gesagt: Wenn ihr nicht nur auf Launch-Spiele aus seid, so hat die Xbox Series X einiges in petto für euch. Was die eigentlichen Release-Spiele angeht, so sind die wenigstens davon exklusiv – was auch damit zusammenhängt, dass Microsoft keine Exklusiv-Strategie wie Sony verfolgt, und die meisten seiner Spiele auch auf dem PC veröffentlicht.

Aber gut: Ein paar neue Spiele erscheinen direkt zum Launch auf der Xbox Series X, und weitere stolpern im Laufe kurz danach auf den Markt. Klickt euch durch die Seiten dieses Artikels oder schaut gleich hier, um sie zu durchforsten!

Liste aller Spiele zum Start der Xbox Series X

Launch-Spiele der XSX

Einige weitere Spiele für Xbox Series X