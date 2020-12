Ein neuer Bug in Call of Duty: Warzone macht die Runde. Dank eines Fehlers können sich die Spieler im kostenlosen Battle-Royale-Ableger einen unfairen Vorteil verschaffen, der allen anderen Spielern fast keine Chance mehr lässt.

Call of Duty: Warzone Facts

Activision Bildquelle: Activision

Unendliche Juggernauts: Glitch lässt Warzone-Spieler massenweise Kampfanzüge spawnen

Dank eines Easter Eggs in Call of Duty: Warzone können die Spieler in die Rolle eines Juggernauts schlüpfen. Der dicke Kampfanzug in Kombination mit der beiliegenden Minigun sorgt dafür, dass ihr auf dem Schlachtfeld beinahe besiegbar seid. Kein Wunder, dass es bereits seit Wochen Kritik von vielen Spielern gibt, die Activision darum bitten, das Extra aus den Spielmodi zu entfernen.

Ein neu entdeckter Glitch sorgt jedoch dafür, dass das Problem noch größer wird. Wie der YouTuber Cable711 herausfand hat, könnt ihr mit einem Trick nämlich unendlich viele Juggernauts spawnen und dann mit eurem gesamten Squad Verdansk in Angst und Schrecken versetzen:

Für den Glitch wird neben dem Pick-Up für den Juggernaut auch noch eine Score-Streak wie ein UAV oder ein Cluster-Strike benötigt. Jetzt kommt es aufs Timing an. Wer es schafft, den Juggernaut zu aktivieren und gleichzeitig die auf dem Boden liegende Score-Streak aufzunehmen, wird sehen, dass ein weiteres Juggernaut-Pick-Up auf dem Boden spawnt – das Item wurde verdoppelt. Auf diese Weise lassen sich unendlich viele Juggernauts rufen, die dann von euch und euren Teammitgliedern genutzt werden können.

CoD: Black Ops Cold War (PS4) bei Amazon anschauen

Battle Royale liegt gerade richtig im Trend! Doch woran liegt das? Wir haben den Werdegang des Genres für euch zusammengefasst:

Call of Duty: Warzone – Spieler gehen auf die Juggernaut-Jagd

Viele Spieler finden, dass der Juggernaut die Balance des Shooters vollkommen über den Haufen wirft und ihnen den Spielspaß kaputtmacht. Auf Reddit machen derweil einige Spieler von sich Reden, die gezielt auf die Jagd nach Juggernauts gehen, um sie von der Durchführung des Easter Eggs abzubringen.

Activision hat sich bislang noch nicht zum Sachverhalt geäußert und auch noch keinen Patch geliefert, der die Ausnutzung des Bugs verhindert.