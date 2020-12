Nach einer ausgiebigen Schnitzeljagd für Content Creator gab es den ersten Trailer zu Season 1 für Call of Duty: Black Ops Cold War. Vorgestellt wurden ein neuer Charakter und die Geschichte, die Cold War erzählen möchte.

Bild: Activision

Die 1. Season für Call of Duty: Black Ops Cold War wurde auf den 16. Dezember verschoben, den ersten Trailer gab es nun aber doch schon. Treyarch stellt die Geschichte vor, mit der sie die Season – wie auch Infinity Ward schon bei Modern Warfare – unterfüttern wollen. Außerdem bestätigt der Trailer die Leaks zu Warzone-Map „Rebirth Island“.

https://store.playstation.com/de-de/product/EP0002-PPSA02050_00-CODCWTHEGAME0001/?utm_source=giga&utm_medium=psn&emcid=di-st-239016

Wie schon in der bisherigen Marketing-Kampagne zu Cold War, mussten Spieler ein bisschen was machen, um an den neuen Trailer zu kommen. An diverse Content Creator wurde wieder mal diverser 80er-Jahre-Kram geschickt mit Nachrichten, die dann decodiert und auf einer Website eingeben werden mussten. Falls ihr das Ganze noch mal nach erleben wollt: Nachdem ihr einen Namen eingegeben habt, fragt die Website 6 Codes ab, die da lauten:

PAYBACK

STITCHISCOMING

REMOTECONTROL

INTERROGATION

VODIANOY

VOZROZHDENIYA

Am Ende der sechs Sequenzen wartet dann der Trailer.

Bilderstrecke starten (30 Bilder) CoD Black Ops - Cold War: Alle Waffen - Liste, Bilder & Infos

Trailer zeigt Rebirth Island

Der Trailer stellt Vikhtor „Stitch“ Kuzmin, den vermutlich neuen Operator vor. Dieser war Leiter auf „Rebirth Island“ und hat die Produktion des NOVA 6-Gases beaufsichtigt, bis die Insel von den Amerikanern (Handlung von Black Ops 1) gestürmt wurde und er von CIA-Agent Adler gefangen und gefoltert wurde. Beim KGB in Ungnade gefallen, landete „Stitch“ im Gulag. Nun will er sich an Adler rächen und lockt ihn in eine Mall in New Jersey, USA in der Falle. Die Mall wird wohl eine neue Multiplayer-Map.

Im Trailer ist auch das geleakte Bild von „Rebirth Island“ zu sehen, die der Battle Royale-Map Alcatraz aus Black Ops 4 entspricht.

Season 1 in Call of Duty: Black Ops Cold War startet am 16. Dezember 2020 inklusive der neune Warzone-Erfahrung.