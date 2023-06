Jeder Modi in Call of Duty: Black Ops Cold War hat dunkle Operationen zu bieten. Im Folgenden zeigen wir euch, welche Freischaltbedingung ihr erfüllen müsst, um alle Visitenkarten zu bekommen.

Call of Duty: Black Ops Cold War Facts

In CoD Black Ops Cold War gibt es eine große Menge an Herausforderungen, die vor allem für das schnelle Leveln nützlich sind und euch den Weg zu Prestige etwas verkürzen. Neben den Challenges gibt es aber auch geheime, dunkle Operationen. In der Kampagne, im Multiplayer und in Zombies könnt ihr mit ihnen seltene Visitenkarten freischalten.

Auch in der Kampagne gibt es dunkle Operationen.

Alle dunkle Operationen im Multiplayer

Dunkle Operationen im Multiplayer drehen sich natürlich vor allem um Abschüsse. Es geht dabei jedoch nicht nur um Abschussserien, sondern auch manchmal um die Zeit die zwischen euren Kills liegt. Folgende Herausforderungen im Multiplayer für dunkle Operationen müsst ihr abschließen, insgesamt gibt es 14 Stück:

Dunkle Operation Voraussetzung Belohnung Relentless Killer 10 Mal 20 Kills ohne zu sterben 5000 XP und Visitenkarte Brutal Killer 25 Kills ohne zu sterben 5000 XP und Visitenkarte Nuclear Killer 30 Kills ohne zu sterben 5000 XP und Visitenkarte Frenzy Killer 5 schnelle Kills hintereinander 5000 XP und Visitenkarte Mega Killer 6 schnelle Kills hintereinander 5000 XP und Visitenkarte Ultra Killer 7 schnelle Kills hintereinander 5000 XP und Visitenkarte Chain Killer Mehr als 7 Gegner schnell hintereinander erledigen 5000 XP und Visitenkarte From The Depths Erreicht 25 Kills gegen Feinde die sich entweder auf Land oder auf einem Schiff befinden, während ihr von Unterwasser mit einer Waffe schießt 5000 XP und Visitenkarte Hard Wipe Tötet einen kompletten Squad aus 4 Spielern in Feuertrupp ganz alleine 5000 XP und Visitenkarte Back At You Werft eine Granate zurück und erledigt damit den Gegner der sie geworfen hat 5000 XP und Visitenkarte Nuked Out Erhaltet eine Nuklear-Medaille in „Frei für alle“ ohne Punkteserien anzuwenden 5000 XP und Visitenkarte Very Nuclear Verdient eine Nuklear-Medaille mit 21 unterschiedlichen Waffen aus CoD Black Ops Cold War, wobei alle Kills von der einen Waffe kommen 5000 XP und Visitenkarte Underwater Ops Setzt einen C4-Sprengsatz an ein gegnerisches Gunship oder Wakerunner, zerstört mit der Explosion das Schiff und die Feinde darauf (5 Mal) 5000 XP und Visitenkarte Dark Ops Master Absolviert alle dunkle Operationen im Mehrspieler 10.000 XP und Visitenkarte

Alle dunkle Operationen in Zombies

Für die dunkle Operationen in Zombies müsst ihr vor allem taktisch vorgehen. Auch hier gibt es 14 Stück:

Dunkle Operation Voraussetzung Belohnung Reaper Of The Undead Erledigt 1.000.000 Feinde 10.000 XP und Visitenkarte Armed To The Teeth Habt 6 Extras aktiv und 2 Waffen komplett mit Munitionsmodifikationen vollgepackt 1000 XP und Visitenkarte Social Distancing Erreicht Runde 20 ohne einen Treffer einzustecken 5000 XP und Visitenkarte The Anvil Extrahiert ein Match bei dem ihr nur Nahkampfwaffen benutzt habt 5000 XP und Visitenkarte Another Round? Erreicht Runde 100 10.000 XP und Visitenkarte Good Enough Erreicht Runde 20 mit nur eurem Anfangs-Loadout und ohne Upgrades 10.000 XP und Visitenkarte Invincible Erreicht Runde 30 ohne einmal am Boden gewesen zu sein 10.000 XP und Visitenkarte Checkmate Spielt jedes Experiment in Die Maschine in einem einzigen Match 10.000 XP und Visitenkarte Harbinger Of Doom Erledigt 50 Feinde mit nur einer Support-Serie 5000 XP und Visitenkarte Evil Unleashed Beendet die Main-Quest in Die Maschine 5000 XP und Visitenkarte Box Addict Kauft jede Waffe aus der Mystery-Box in einem Match 5000 XP und Visitenkarte King Of Silverbacks Erhaltet in Dead Ops Arcade einen Highscore von 999.999.999 5000 XP und Visitenkarte Pristine Pelt Erledigt in der finalen Runde in Dead Ops Arcade Mamaback ohne zu sterben 5000 XP und Visitenkarte Dark Ops Master Absolviert alle dunkle Operationen in Zombies 10.000 XP und Visitenkarte

Alle dunkle Operationen in der Kampagne

Auch in der Kampagne gibt es dunkle Operationen. Hierbei geht es vor allem um Aufgaben außerhalb der Hauptmissionen und um optionale Nebenmissionen, wie beispielsweise Operation Chaos oder Operation Roter Zirkus. Hier gibt 7 dunkle Operationen, leider gibt es bei ihnen keinen XP-Bonus:

Dunkle Operation Voraussetzung Belohnung Retro Gamer Schaltet alle CoD Black Ops Cold War Arcade-Maschinen frei Visitenkarte What Do The Numbers Mean? Entschlüsselt die Diskette für Operation Chaos Visitenkarte Defiant Versucht in euren Tod zu springen in der Mission Durchbruch Visitenkarte Antihero Erledigt eure ehemaligen Teamkameraden in der Mission Asche zu Asche Visitenkarte Cover Your Tracks Versteckt als Belikov in der Mission Verzweifelte Maßnahmen 5 Leichen Visitenkarte Awkward Chat Beantwortet Imran Zakhaevs Frage im Aufzug in der Mission Verzweifelte Maßnahmen korrekt Visitenkarte Dark Ops Master Absolviert alle dunkle Operationen in der Kampagne Animierte Visitenkarte

Werdet ihr die dunklen Operationen in den jeweiligen Modi angehen oder sind sie euch zu schwer beziehungsweise zu aufwendig? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.