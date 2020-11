Ein sicheres Gebiet zu verteidigen, um den Sieg davon zu tragen, oder campen, wie es in Call of Duty: Warzone heißt, ist eine unbeliebte, aber ein Shootern häufig verwendete Taktik. In Warzone macht ein Bug Camper aber jetzt nahezu unantastbar.

Dafür das Campen in FPS-Communitys, also auch Call of Duty: Warzone, so verhasst ist, machen es verdammt viele. Videospielentwickler geben den Spieler aller Hand Möglichkeiten mit, sich gegen das „taktische Warten“ zur Wehr zu setzen. Wie in vielen Shootern gibt es Granaten aller Art, in Warzone kommen Dinge wie ein Herzschlagsensor, eine Aufklärungsdrohne oder das UAV. Ihr könnt auch einfach immer die Teamkollegen vorgehen lassen und so herausfinden, wo die Camper sitzen – das ist aber nicht sonderlich nett.

All diese Möglichkeiten setzen aber eine Sache voraus, es braucht einen Zugang zu dem Camper. Ein Bug, mit dem sich Türen dauerhaft verschließen lassen, verwehrt aber jeden Angriff. Den Trick gibt es schon länger in Modern Warfare. Eine Tür wird erst geöffnet und dann mit der Hitbox zugeschoben, stellt sich ein Spieler dann in neben die Tür, ist sie nicht mehr per Knopfdruck oder Gegenrennen zu öffnen. C4, Semtex oder Frag Granade waren aber bis jetzt immer in der Lage die Tür trotzdem aufzusprengen.

YouTuber JackFrags fand aber einen Spieler, der offenbar eine neue Methode zum Blockieren von Türen gefunden hat. In seinem Video ab Timecode 1:12 zu sehen:

Wie die Spieler in dem Video die Tür versperren konnten, ist aktuell noch unbekannt. Gegen den bisher bekannten Bug gab es Mittel und Wege, doch diese Tür ließ sich nicht öffnen. Gebäude mit nur einer Tür als Zugang lassen sich also komplett abriegeln und machen die Nutzer dieses Bugs damit schlicht unantastbar.

Dem YouTuber und seinen Teammitgliedern gelingt es zwar, die Camper zu stellen, das ging allerdings nur mit Geduld. Dennoch ist eins in Warzone sicher, irgendwann muss ein Spieler sich bewegen und sei ist in der aller letzten Zone.