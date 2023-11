Bahn-Tickets günstiger kaufen: Dieser einfache Trick macht es möglich

Wenn ihr viel mit der Bahn fahrt oder aktuell auf der Suche nach günstigen Tickets für die anstehenden Feiertage seid, dann solltet ihr diesen Trick kennen. Tatsächlich lässt sich nämlich viel Geld sparen, wenn ihr weiter fahrt, als ihr eigentlich müsst. Klingt komisch? Dachten wir auch, doch es ist wohl ein bekannter Kniff, um Geld zu sparen.

Bahn-Tickets günstiger bei längeren Strecken

Wenn ihr Bahn-Tickets günstiger kaufen wollt, dann denkt ihr in erster Linie an die Spartickets. Diese bietet die Deutsche Bahn schon seit Jahren an und sie sind eine gute Möglichkeit, um günstig im Fernverkehr unterwegs zu sein. Kommt das Sparticket nicht infrage, dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, um Geld beim Kauf von Bahn-Tickets zu sparen. Es kommt nämlich vor, dass ihr für längere Strecken weniger Geld bezahlt als für kürzere Strecken.

Bei mydealz hat ein Bahn-Fahrer einen interessanten Trick geteilt. Er will eigentlich von Hanau nach München mit der Bahn fahren. Dafür werden normalerweise 57,90 Euro fällig. Er hat aber von Hanau nach Salzburg gebucht und zahlt nur 45 Euro. Da München auf dem Weg liegt, steigt er einfach dort aus und spart so 12,90 Euro.

In den Kommentaren ist die Diskussion groß, denn angeblich ist der Trick schon lange bekannt. Gleichzeitig melden sich aber viele, dass sie davon nichts wussten. Tatsächlich kannte ich den Trick bisher auch nicht. Da ich kein Deutschland Ticket habe, werde ich das bei der nächsten Buchung definitiv mit beachten und schauen, dass ich zumindest checke, ob es in die nächst größere Stadt günstiger ist, wenn ich die Fahrt erweitere.

So könnt ihr im Alltag Geld sparen:

Funktioniert wohl auch beim Flügen

Der gleiche Trick soll wohl auch bei Flügen funktionieren. Teilweise sollen lange Flüge mit Zwischenstopps günstiger sein, statt Direktflüge zu buchen. Man sollte nur aufpassen, dass das Gepäck nicht durchgecheckt wird. Ist in jedem Fall eine interessante Art, um Geld zu sparen.

