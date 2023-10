Deutsche Bahn öffnet sich: Neue Möglichkeiten für iPhone-Nutzer

Die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer unter den iPhone-Nutzern dürfen sich freuen. Die Deutsche Bahn öffnet sich nämlich ein Stück und erlaubt jetzt auch die Bezahlung mit Apple Pay. Allerdings nicht überall, es braucht eine ganze bestimmte App.

Nur für iPhone-Nutzer: Deutsche Bahn akzeptiert Apple Pay

Mit dem jüngsten Update auf Version 24.3 des DB Navigator erlaubt die iPhone-App der Deutschen Bahn ab sofort auch die Bezahlung mittels Apple Pay. Wer mit Apples Bezahldienst seine Bahntickets kaufen möchte, kann dies aber ausschließlich in der App in Version 24.3 oder höher tun (Quelle: iPhone-ticker.de). Ein Update ist also empfehlenswert.

Apple Pay ist aber nicht das einzige Zahlungsmittel, das die Bahn akzeptiert. Sowohl in der App als auch auf allen anderen Plattformen stehen zur Verfügung: PayPal, Lastschrift, Kreditkarte und auch Giropay.

Wer künftig mit Apple Pay zahlen und dies favorisiert tun möchte, der kann die entsprechende Einstellung im DB Navigator hinterlegen. Nach dem Update der App müsst ihr euch zunächst nochmals mit euren Zugangsdaten einloggen. Danach tippt ihr auf das eigene Profil (rechts unten in der Fußleiste). Dann geht ihr zum Punkt Zahlungsmittel. Jetzt auf „Apple Pay“ tippen und auf dem nun folgenden Bildschirm den Punkt „Bevorzugtes Zahlungsmittel“ aktivieren.

Dadurch wird „Apple Pay“ als erste Option ganz nach oben auf die Liste der verfügbaren Zahlungsmittel gesetzt und wird ferner im Buchungsvorgang zunächst als Standard-Methode angezeigt.

Für nicht wenige Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones sicherlich ein willkommener Komfortgewinn.

Neuer DB Navigator noch verbesserungswürdig

Gut zu wissen: Vor gut zwei Wochen gab es ein größeres Update für den DB Navigator. Optik und Funktion wurden vom zuvor parallel angebotenen „Next DB Navigator“ übernommen. Nicht immer zur Freude der Anwender: Fehlfunktionen und Einschränkungen im Betrieb sind an der Tagesordnung und erfordern Nachbesserungen seitens der Bahn.

Sven Kaulfuss , GIGA-Experte für alles von Apple: iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iOS. Letzteres kann auch ich bestätigen. So funktionierte beispielsweise bei meiner letzten Bahnfahrt der „Komfort Check-in“ nicht mehr innerhalb der App. Hierfür musste dann die Webseite umständlich separat genutzt werden. Ebenfalls nicht übernommen wurde in der App die Sitzplatzreservierung meines Anschlusszuges. Glücklicherweise findet sich diese aber immer auch auf dem eigentlichen Ticket. Dennoch: Funktional muss noch vieles besser werden beim neuen DB Navigator.

