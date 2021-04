In Battlefield bleibt Piloten bisher nur der Absprung, wenn ihre Maschine vom Himmel stürzt. Für BF5 war ein Feature geplant, das Bruchlandungen erlaubte, dann aber gestrichen wurde. Laut einem Insider kehrt dieses in Battlefield 6 zurück.

Battlefield 5 Facts

Die Battlefield-Reihe ist neben den groß angelegten Schlachten vor allem dafür bekannt, diese auf dem Land, zu Wasser und auch in der Luft auszutragen. Der Luftkampf findet sich in allen Spielen wieder und das wird natürlich auch im von Fans erwarteten Battlefield 6 der Fall sein.

Zweite Chance für Bruchpiloten

Für die Kämpfe in der Luft soll es, laut einem Insider, in Battlefield 6 ein neues Feature geben, wobei es eigentlich konkreter um das Ende des Luftkampfes geht. Sind ein Flugzeug oder ein Helikopter zu stark beschädigt, stürzen diese ab und Pilot wie Crew bleibt nur der riskante Absprung mit dem Fallschirm. Eigentlich sollte es bereits in Battlefield 5 ein Feature geben, das eine weitere Option bietet.

Bei einer Bruchlandung (englisch: Crash Landing) sollten Spieler die Möglichkeit bekommen, mit einer beschädigten Maschine eine „Landung“ hinzukriegen. Dabei würden Flugzeug oder Helikopter zwar zerstört, die Crew sollte aber überleben und weiterkämpfen können. In einem Trailer zu Battlefield 5 war dieses Feature zu sehen:

Aus BF5 wurde dieses Feature jedoch gestrichen. Der bekannte Insider Tom Henderson reagierte auf Twitter allerdings auf einen Reddit-Post, indem dieses Feature für Battlefield 6 diskutiert wurde mit einem grünen Haken als Bestätigung. Im folgenden Twitter-Thread verriet er, dass laut seinen Informationen im Reveal-Trailer zu BF6 eine Osprey (Senkrechtstarter für den Truppentransport) in eine Gruppe Soldaten kracht und das Feature zeigt.

Ein erster Teaser für Battlefield 6 wird von vielen in den kommenden zwei Wochen erwartet. Davon gehen zum einen einige Insider aus, zum anderen erschienen die Teaser für BF1 und BF5 ebenfalls im Mai 2016 beziehungsweise 2018. Da EA nun offiziell bekannt gegeben hat, Battlefield 6 noch 2021 veröffentlichen zu wollen, ist ein baldiger Teaser sehr wahrscheinlich.