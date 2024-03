Bitter für Erstkäufer: Brandneuer Steam-Shooter jetzt schon 40 % billiger

Geduldige Gamer müssen auf Steam praktisch nie den Vollpreis zahlen. Im Fall eines neuen Blockbusters fällt die Wartezeit jetzt besonders kurz aus. Der kontroverse Shooter ist noch keine zwei Monate alt und trotzdem bereits 40 Prozent günstiger.

Suicide Squad: Kill the Justice League Facts

40 Prozent billiger: Fetter Steam-Rabatt kurz nach Release

Der Looter-Shooter Suicide Squad: Kill the Justice League hat Anfang Februar für viel Aufsehen gesorgt. Miese Bewertungen und enttäuschende Spielerzahlen haben allerdings jeden Superhelden-Hype überschattet. Publisher Warner Bros. will das Spiel jetzt aber doch noch unbedingt an den Gamer bringen.

Anzeige

Nur fünf Wochen nach dem Release folgt bereits ein großer Steam-Rabatt. Anstatt 69,99 Euro müsst ihr nur 41,99 Euro zahlen. Das entspricht einem Rabatt von 40 Prozent. Die Digital Deluxe Edition kostet ebenfalls nur 59,99 Euro statt 99,99 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 21. März gültig.

Suicide Squad: Kill the Justice League Rocksteady Studios

Die Story von Suicide Squad: Kill the Justice League ist schnell erklärt. Den mächtigsten Helden der Erde wurde das Gehirn gewaschen und die Taskforce X muss sie aufhalten. Die Bösewichte Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang und Deadshot müssen also gegen Superman, Batman, Green Lantern und The Flash antreten. Zwischendurch fliegt, schwingt oder springt ihr über die Dächer von Metropolis, liefert euch Feuergefechte gegen Alien-Horden und sucht nach immer besserem Loot.

Anzeige

Schaut euch hier Gameplay zu Suicide Squad: Kill the Justice League an:

SUICIDE SQUAD: KILL THE JUSTICE LEAGUE - Gameplay Trailer Deutsch German (2021)

Suicide Squad: Kill the Justice League kann Fans nicht überzeugen

Suicide Squad: Kill the Justice League stammt vom Entwickler Rocksteady Games, der für die legendären Batman-Arkham-Spiele verantwortlich ist. Der Looter-Shooter erzählt die Geschichte der Welt weiter und hat damit einige Fans verärgert. Gleichzeitig gibt es viel Unmut darüber, dass Suicide Squad sich so weit von den Singleplayer-Wurzeln des Studios entfernt hat und stattdessen ein Live-Service Game mit Battle Pass und immer neuen Seasons ist.

Anzeige

Auf Steam fallen trotzdem 77 Prozent der Nutzerrezensionen positiv aus. Im Fall der kürzlich abgegebenen Reviews geben allerdings nur 68 Prozent der Spieler einen Daumen hoch.

Publisher Warner Bros. will sich trotz der gemischten Gefühle zu Suicide Squad auch in Zukunft auf diese Art von Spielen konzentrieren – Singleplayer-Games wie Hogwarts Legacy müssen darunter leiden. Mit dem Steam-Rabatt sollen jetzt vermutlich noch ein paar Spieler gewonnen werden, bevor am 28. März Season 1 für Suicide Squad: Kill the Justice League beginnt.