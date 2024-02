Suicide Squad: Kontroverse Szene in Open-World-Shooter lässt Fans ausrasten

Suicide Squad: Kill the Justice League quält sich durch eine turbulente Release-Phase. Nach einer üblen Serverpanne regt sich die Community nun über eine ziemlich kontroverse Szene in dem Open-World-Shooter auf.

Dieser Artikel enthält große Spoiler zu Suicide Squad: Kill the Justice League:

Wie es der Name bereits verrät, müsst ihr in Suicide Squad: Kill the Justice League die Mitglieder der Justice League zur Strecke bringen. Weil sie von Brainiac manipuliert werden, müsst ihr im Laufe des Spiels Helden wie The Flash und Superman aus dem Weg räumen – und zwar dauerhaft. Auch Batman findet in dem Open-World-Shooter sein unrühmliches Ende, doch dieses sorgt in der Community für einen gigantischen Aufschrei – und das aus mehreren Gründen.

Suicide Squad: Todesszene erzürnt Fans

Fans auf YouTube und auf Reddit sind über die Art und Weise außer sich, wie Batmans Geschichte in Suicide Squad: Kill the Justice League endet. Wie in dem Video, das IGN gepostet hat, zu sehen ist, wird Batman nach dem Kampf mit der Justice League von Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang und Deadshot auf eine Parkbank gebracht. Dort ergibt sich der Dark Knight nach einem kurzen Dialog mehr oder weniger in sein Schicksal und wird von Harley hingerichtet:

(Quelle: IGN, YouTube)

Die Szene wird hier zwar nur aus dem Kontext gerissen dargestellt und kann deswegen in ihrer Bedeutung nur unvollständig analysiert werden. Dennoch sind sich Kommentatoren auf YouTube und Reddit einig, dass dieses Ende Bruce Wayne keinesfalls gerecht wird.

Weil das Spiel offiziell ein Nachfolger der Arkham-Trilogie ist, handelt es sich hier um den Batman, mit dem Spieler in Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight zahllose Bösewichte gestoppt haben. Dass er von einem zusammengewürfelten Team aus B- und C-Klasse-Bösewichten zur Strecke gebracht wird, fügt sich für viele schlicht nicht logisch in die Arkham-Welt ein.

Batman-Fans laufen Sturm gegen Suicide Squad

Dass er darüber hinaus ziemlich unspektakulär durch eine Kugel stirbt, sorgt ebenfalls für Ärger – und all das wird davon überschattet, dass der beliebte und 2022 verstorbene Voice Actor Kevin Conroy in Suicide Squad zum letzten Mal als Batman in einem Videospiel auftritt.

„Uff, selbst wenn man ignoriert, dass das Conroys letzte Batman-Rolle ist, das ist ein furchtbares Ende für eine der beliebtesten Versionen dieses Charakters. Diese Szene ist echt ziemlich übel und nicht gut umgesetzt.“ (Reddit-User Going_really_Fast)

„Dass Arkham-Batman wirklich so endet. Auf einer öffentlichen Bank erschossen, und dann auch noch ausgerechnet von Harley Quinn.“ (Reddit-User kentotoy98)

