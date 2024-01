Suicide Squad Kill the Justice League: Alle Trophäen und Erfolge

In Suicide Squad: Kill the Justice League sollt ihr die Welt nicht nur von Brainiacs Invasion befreien, sondern könnt natürlich auch Trophäen und Erfolge freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr alle Achievements bekommt.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Insgesamt könnt ihr in Suicide Squad: Kill the Justice League 51 Trophäen (1x Platin, 1x Gold, 15x Silber, 34x Bronze) und 50 Erfolge (1.000 Gamerscore) freischalten.

Wichtiger Hinweis: Der Leitfaden befindet sich noch im Aufbau. Wir fügen nach und nach weitere Guides und Hilfestellungen hinzu.

The Beginning of the End

Freischaltbedingung: Das ultimative Team

Trophäe: Platin

Gamerscore: -

Hierfür müsst ihr alle anderen Trophäen freischalten.

Cleaning out the Closet

Freischaltbedingung: Stiehl etwas Wertvolles aus der Halle der Gerechtigkeit

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Hitting The Fan

Freischaltbedingung: Überlebe das Batman-Erlebnis

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Fowl Play

Freischaltbedingung: Rekrutiere dein erstes Mitglied des Unterstützungsteams

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Walled In

Freischaltbedingung: Der Fluchtversuch ist fehlgeschlagen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Death Blooms

Freischaltbedingung: Rekrutiere dein zweites Mitglied des Unterstützungsteams

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Blitzkrieg Bop

Freischaltbedingung: Zerstöre den Behemoth

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Thunderstruck!

Freischaltbedingung: Töte den schnellsten Mann der Welt

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Hell and Back

Freischaltbedingung: Rette Lex Luthor

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Blackest Night

Freischaltbedingung: Töte Green Lantern

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Endgame

Freischaltbedingung: Töte den Weltbesten Detektiv

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Abandon All Hope

Freischaltbedingung: Töte den Mann aus Stahl

Trophäe: Silber

Gamerscore: 50 G

Act of War

Freischaltbedingung: Schließe deine erste Eindringmission ab

Trophäe: Silber

Gamerscore: 20 G

No One Defeats Brainiac!

Freischaltbedingung: Töte den Weltensammler

Trophäe: Gold

Gamerscore: 50 G

Battle Lines

Freischaltbedingung: Schließe eine Eindringmission auf Meisterstufe 5 ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Siehe „The Final Frontier“.

Killin‘ Time

Freischaltbedingung: Schieße eine Eindringmission auf Meisterstufe 10 ab

Trophäe: Silber

Gamerscore: 15 G

Siehe „The Final Frontier“.

Into the Angry Planet

Freischaltbedingung: Schließe eine Eindringmission auf Meisterstufe 15 ab

Trophäe: Silber

Gamerscore: 20 G

Siehe „The Final Frontier“.

The Final Frontier

Freischaltbedingung: Schließe eine Eindringmission auf Meisterstufe 20 ab

Trophäe: Silber

Gamerscore: 60 G

Siehe „The Final Frontier“.

Winged Vengeance

Freischaltbedingung: Schließe die letzte Pinguin-Unterstützungsteam-Mission ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

War Machine

Freischaltbedingung: Schließe die letzte Gizmo-Unterstützungsteam-Mission ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Welcome to the Jungle!

Freischaltbedingung: Schließe die letzte Poison Ivy-Unterstützungsteam-Mission ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Managing People

Freischaltbedingung: Schließe die letzte Rick Flag-Unterstützungsteam-Mission ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Your World is Mine!

Freischaltbedingung: Schließe die letzte Lex Luthor-Unterstützungsteam-Mission ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Shock Treatment

Freischaltbedingung: Schließe die letzte Hack-Unterstützungsteam-Mission ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Combine and Conquer

Freischaltbedingung: Schließe die letzte Toyman-Unterstützungsteam-Mission ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Turn and Turn Again

Freischaltbedingung: Erreiche 13 Sterne in Riddler-AR-Herausforderungen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Siehe „Blaze of Glory“.

Their Dark Designs

Freischaltbedingung: Erreiche 26 Sterne in Riddler-AR-Herausforderungen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Siehe „Blaze of Glory“.

Blaze of Glory

Freischaltbedingung: Erreiche 39 Sterne in Riddler-AR-Herausforderungen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

The Right Question

Freischaltbedingung: Löse 5 von Riddlers Rätseln

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Siehe „The Real Deal“.

The Real Deal

Freischaltbedingung: Löse 21 von Riddlers Rätseln

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Stop Me If You‘ve Heard This One

Freischaltbedingung: Sammle 10 Riddler-Trophäen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Siehe „The Oldest One in the Book!“.

The Oldest One in the Book!

Freischaltbedingung: Sammle 40 Riddler-Trophäen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

Level Up

Freischaltbedingung: Erreiche Stufe 10 mit einem beliebigen Teammitglied

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Harleen the Queen

Freischaltbedingung: Erreiche die maximale Stufe mit Harley Quinn

Trophäe: Silber

Gamerscore: 25 G

King For A Day

Freischaltbedingung: Erreiche die maximale Stufe mit King Shark

Trophäe: Silber

Gamerscore: 25 G

Captain Boomerang! Agent of Oz

Freischaltbedingung: Erreiche die maximale Stufe mit Captain Boomerang

Trophäe: Silber

Gamerscore: 25 G

Lawton’s Last Stand

Freischaltbedingung: Erreiche die maximale Stufe mit Deadshot

Trophäe: Silber

Gamerscore: 25 G

The Choosen One

Freischaltbedingung: Schließe die Kampfgespürliste fünfmal komplett ab (nur in Einzelspielersitzungen)

Trophäe: Silber

Gamerscore: 25 G

Trial by Blood

Freischaltbedingung: Erreiche Teamstufe 50

Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Choices

Freischaltbedingung: Bringe Pinguin dazu, ein Ausrüstungsteil zu überholen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

The Venom Connection

Freischaltbedingung: Bronze

Trophäe: Rüste 3 Teile des Niedertracht-Sets auf Stufe 1 aus

Gamerscore: 15 G

All Sorts of Fun

Freischaltbedingung: Rüste 3 Teile des Niedertracht-Sets auf Stufe 2 aus

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 20 G

The Reaper

Freischaltbedingung: Rüste 3 Teile des Niedertracht-Sets auf Stufe 3 aus

Trophäe: Silber

Gamerscore: 25 G

Trial By Fire

Freischaltbedingung: Was zum Teufel ist gerade passiert?

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Choice of Evils

Freischaltbedingung: Schalte eine Schurkensynergie frei

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Grand Experiment

Freischaltbedingung: Bringe Toyman dazu, ein Ausrüstungsteil auf Elite zu verbessern

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Forces In Motion

Freischaltbedingung: Bringe Poison Ivy dazu, den Effekt auf einem Ausrüstungsteil extrem aufzuladen

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 10 G

Allies

Freischaltbedingung: Schließe 50 Unterstützungsteam-Aufträge ab

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Siehe „Need to Know“.

Number the Dead

Freischaltbedingung: Besiege 10 Mordaufstand-Killerkommandos

Trophäe: Bronze

Gamerscore: 25 g

Need to Know

Freischaltbedingung: Schließe 100 Unterstützungsteam-Aufträge ab

Trophäe:

Gamerscore: 25 G

History Repeats