Suicide Squad Kill the Justice League: Gibt es Koop und Crossplay?

Gibt es in Suicide Squad: Kill the Justice League eigentlich einen Coop-Modus? Wie sieht es mit Crossplay und Crossprogression aus? Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zu den Features wissen müsst.

Gibt es Crossplay und Crossprogression?

Ja, Suicide Squad: Kill the Justice League besitzt Crossplay und Crossprogression. Der Third-Person-Action-Shooter von Rocksteady Studios und Warner Bros. hat also plattform- und frotschrittübergreifendes Spiel, falls ihr eure Plattform wechseln möchtet.

Gibt es Online-Coop und lokalen Koop?

Suicide Squad: Kill the Justice League unterstützt Online-Koop, allerdings keinen Offline-Koop. Wenn ihr mit euren Freunden zusammenspielen wollt, funktioniert es also nur in einer Online-Sitzung. Wie oben bereits erwähnt, unterstützt das Spiel Crossplay, das bedeutet also, dass ihr auch plattformübergreifend miteinander zocken könnt. Eine Coop-Sitzung kann aus bis zu vier Spielern bestehen.

Wichtiger Hinweis: Um Coop spielen zu können, benötigt ihr eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft beziehungsweise den Game Pass Core. Andernfalls könnt ihr an keiner Online-Koop-Sitzung teilnehmen.

Wenn ihr Suicide Squad: Kill the Justice League allein spielen wollt, benötigt ihr kein Abonnement. Allerdings müsst ihr eine aktive Internetverbindung haben, da ihr ansonsten keine Solo-Sitzung starten könnt. Ihr müsst also so oder so mit dem Internet verbunden sein, um das Spiel spielen zu können.

Schaut euch den folgenden Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League, um einen ersten Eindruck vom Spiel zu bekommen:

SUICIDE SQUAD: KILL THE JUSTICE LEAGUE - Gameplay Trailer Deutsch German (2021)

Die Entwickler haben jedoch bereits angekündigt, dass sie an einem Offline-Modus arbeiten, damit ihr die Hauptkampagne ohne eine aktive Internetverbindung spielen könnt. Wann das jedoch passiert, bleibt noch abzuwarten. Bisher gibt es keine weiteren Details dazu. Für alle Trophäen und Erfolge müsst ihr übrigens keine Coop-Achievements freischalten. Ihr könnt sie auch solo freispielen.

