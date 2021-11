Am Cyber Monday gibt es zahlreiche gute Angebote für Switch- und PlayStation-Spieler – doch kommen auch PC-Spieler auf ihre Kosten? Gibt es dank des Schnäppchenevents etwa sogar aktuelle Grafikkarten von AMD & Nvidia zum Schnäppchenpreis? Wir haben uns umgesehen.

Günstige Grafikkarten am Cyber Monday? Träumt weiter!

Am Black Friday gab es keine echten Grafikkarten-Deals für PC-Spieler. Ändert sich das vielleicht heute am Cyber Monday? Nein. Während es zahlreiche interessante Angebote für Fernseher, Switch-Spiele und Handys gibt, gucken PC-Spieler in die Röhre.

Zwar gibt es einige durchaus attraktive Deals für Gaming-Laptops und Komplett-PCs, aber wer sich seinen Rechner selber zusammenbauen will, oder einfach nur eine neue Grafikkarte zum kleinen Preis sucht, wird dieses Jahr nicht glücklich.

Ein Blick durch die Angebote der zahlreichen Händler und Online-Shops spiegelt die aktuelle Situation perfekt wider: Nur wenige Grafikkarten-Modelle von Nvidia und AMD sind auf Lager – und wenn sie gelistet sind, müsst ihr für sie ein echtes Vermögen springen lassen. Daher können wir euch aktuell keine echten Grafikkarten-Deals präsentieren – es gibt sie schlichtweg nicht.

Für alle PC-Spieler, die sich trotz der aktuellen Hardware-Krise und den Mondpreisen gerne eine GPU kaufen wollen, haben wir uns dennoch auf die Suche nach den günstigsten Angeboten gemacht.

Mittelklasse

Für Spieler, die gerne in Full-HD- bis WQHD-Auflösung bei maximalen Details bei etwa 60 FPS spielen wollen.

Radeon RX 6600 XT SWFT210

Hochleistung

Für anspruchsvollere Spieler: In WQHD-Auflösung sind Bildraten von meist weit über 60 FPS drin, ebenso können die Karten zum Spielen in 4K genutzt werden – dann müssen jedoch die Grafikeinstellungen etwas reduziert werden, um weiterhin stabile 60 FPS zu erreichen.

KFA2 GeForce RTX 3080 SG

ASUS Dual RX 6700 XT

High-End

Keine Kompromisse. Mit diesen Grafikkarten können die meisten Spiele problemlos auf maximalen Grafikeinstellungen in 4K-Auflösung bei 60 FPS oder mehr gespielt werden.

Gigabyte GeForce RTX 3090 GAMING OC

Radeon RX 6900 XT SPEEDSTER SWFT 319 CORE

