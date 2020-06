Falls ihr Cyberpunk 2077 ohnehin für den PC vorbestellen wollt, so solltet ihr es auf GOG tun. Nicht nur, weil der Spielestore eben jenen Entwicklern gehört, die jetzt gerade an Cyberpunk 2077 werkeln, sondern auch der Boni wegen: Es gibt hier mehr Extras für den selben Preis. Und noch ein kostenloses Paket dazu.

Es ist womöglich die Zeit gekommen, in der ihr euch denkt, „Gut, ich will Cyberpunk 2077 vorbestellen“ – oder aber ihr denkt euch, pah, solange das Spiel sich verschiebt, wird es sicherlich nicht vorbestellt! So oder so gibt es auf GOG gerade ein vollkommen kostenloses Cyberpunk-2077-Paket mit allerlei Goodies wie Steelbook-Art, Concept-Art und ausdruckbaren Postern. Einzige Bedingung: Ihr müsst euch bei GOG anmelden, um es herunterladen zu können; aber das gilt für jeden dort angebotenen Inhalt.

Das Spiel ist natürlich nicht dabei. Falls ihr es für den PC vorbestellen wollt, lohnt sich aber hier auch ein Kauf über GOG: Es hat seine Vorteile, gleichzeitig der Entwickler des Spiels wie auch der Chef des Spielestores zu sein, und so kann CD Projekt Red den Science-Fiction-Epos hier mit besonderen Extras ausstatten. Neben allem, was auch andere Stores anbieten, gibt es zusätzlich:

Exklusives digitales Booklet

Zusätzliches Set mit Bildschirmhintergründen und Avataren

Cyberpunk-2077-Poster als Druckvorlage

Fragt mich nicht, was genau dieses Booklet ist: CD Projekt Red schreiben selbst darunter, dass sie es zu einem späteren Zeitpunkt erklären werden. Das Goodie-Set ist noch bis zum 4. Juli um 19 Uhr kostenlos verfügbar.

Seht das 15-minütige Deep-Dive-Video von Cyberpunk 2077:

Ultimate Collection mit Cyberpunk 2077 und der The-Witcher-Reihe

Es gibt noch mehr: Momentan schleicht ein CD-Projekt-Red-Sale durch GOG, wobei ihr Rabatte auf Cyberpunk-2077-Merch erhaltet sowie euch ein Bundle zulegen könnt, das unter anderem Cyberpunk 2077 beinhaltet wie auch die komplette The-Witcher-Reihe. Für 87,77 Euro bekommt ihr folgende Spiele (ha, ich verstehe den Witz beim Preis!):

Cyberpunk 2077 (vorbestellen)

The Witcher: Enhanced Edition

The Witcher 2: Assassins of Kings – Enhanced Edition

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher Adventure Game

Thronebreaker

Es ist dann ein guter Deal, wenn ihr noch keines der Spiele besitzt und euch ohnehin einmal die The-Witcher-Kollektion zulegen wolltet. Übrigens könnt ihr Cyberpunk 2077 für PS4 und PS5 auch im PS Store vorbestellen.

Bestellt ihr euch Cyberpunk 2077 vor? Ich habe mir das kostenlose Goodie-Set zum Spiel heruntergeladen, und neben schon bekannten Screenshots sind tatsächlich einige wenige neue dabei. Es lohnt sich also, falls ihr noch einen zusätzlichen Blick auf das Spiel werfen wollt.