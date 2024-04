„Dafür haben wir viel riskiert“: YouTube-Star PietSmiet verrät, wie es weitergeht

Das PietSmiet-Team macht nicht nur Gaming. Die YouTube-Stars legen jetzt erneut den Controller zur Seite und greifen zum Kochlöffel. Im Interview spricht Peter Smits jetzt über das neue Kochbuch der Truppe und die Zukunft des Kanals.

Der YouTube-Kanal von PietSmiet steht aktuell bei fast 2,5 Millionen Abonnenten. Damit zählen Peter Smits, Dennis Brammen, Jonathan Apelt, Sebastian Lenßen und Christian Stachelhaus zu den größten Gaming-Stars des deutschen Internets. Zusammen hat das eingespielte Team 2021 sogar ein eigenes Kochbuch veröffentlicht – und jetzt kommt der Nachfolger.

Dafür hat sich PietSmiet mit Sternekoch Dominik Käppeler zusammengetan. Im Interview mit Watson spricht Smits jetzt darüber, wie das zweite Kochbuch seinen Anfang genommen hat:

Wir haben uns alle weiterentwickelt und ich habe angefangen, mich für Fine Dining zu interessieren, habe mich mit Köchen angefreundet, einen Food-and-Drink-Podcast gegründet. Irgendwann habe ich den Koch Dominik Käppeler kennengelernt, wir haben was gedreht und wollten noch was anderes zusammen auf die Beine stellen. Also haben wir zusammen das Buch gemacht.