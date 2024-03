YouTube zieht den Stecker: Praktischer Dienst vor dem Ende

Erst im November 2023 haben die Macher der Video-Plattform das „Playables“-Angebot vorgestellt, nun steht das Programm vor dem Ende. Noch in dieser Woche wird „Playables“ eingestellt.

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist „Playables“ der Versuch, einen Gaming-Bereich in der Video-Plattform aufzubauen. Etwas Ähnliches hat Netflix bereits in seinem Streaming-Abonnement integriert. Eine Anmeldung bei „YouTube Playables“ war nur in den USA möglich. Am 28. März 2024 endet das Projekt. Das Aus kommt anders als für viele andere ehemals ambitionierte Google-Dienste nicht überraschend, da Google schon beim Start im Herbst 2023 ankündigte, das Playables-Programm nur bis zum nahenden Quartalsende laufen zu lassen. Ob und wie es weitergeht, das gab Google noch nicht bekannt

Was ist YouTube Playables?

„YouTube Playables“ ist ein eigener Bereich in der YouTube-App auf Smartphones sowie in der Browser-Version der Video-Plattform. Dort sind klassische Gaming-Apps wie „Angry Birds Showdown“, State.io, Words of Wonders, Stack Bounce, 8 Ball Billards Classic und andere Arcade-, Rätsel und Geschicklichkeitsspiele gesammelt. Im Programm gibt es 37 Mini-Spiele. Der Fokus liegt also auf „Casual Games“.

Der Zugang ist kostenpflichtig . Der Login in „YouTube Playables“ ist noch bis zum Ende des Monats für alle Nutzer in den USA möglich, die das „YouTube Premium“-Abonnement abgeschlossen haben.

Die Spiele sind im Premium-Zugang enthalten, für Abonnenten fallen dafür also nicht noch weitere Kosten an.

an. Ein Download der Spiele ist nicht notwendig, die Games lassen sich direkt innerhalb der YouTube-App für Android und iOS beziehungsweise im Browser starten.

YouTube Playables wird eingestellt

Bislang wird für das Spiele-Angebot eine Verfügbarkeit bis zum 28. März 2024 angezeigt. Möglicherweise handelt es sich dabei um den Zeitraum für eine Testphase des „Playables“-Angebots. Was danach passiert, ist noch unbekannt. Google könnte das Angebot dann aber zum Beispiel bei großem Interesse mit Zusatzkosten versehen oder aber wie unter anderem bereits den Stadia-Dienst auch einfach wieder schließen. Kurz vor dem nahenden Zeitpunkt für das Aus gibt es aber keine Ankündigung seitens Google, was mit dem Spiele-Angebot passieren wird (Quelle: Android Authority).

An anderer Stelle zeigen wir euch die Kosten und weiteren Inhalte, auf die man mit dem YouTube-Premium-Zugang zugreifen kann.

