Horrorfilme erscheinen wie Sand am Meer. Da haben es kleine Perlen wie Talk to Me besonders schwer. Der Indie-Streifen erscheint diese Woche und gilt als eine der größten Horror-Überraschungen des Jahres. Wir zeigen euch den Trailer und verraten euch, was ihr über den neuen Film wissen müsst.

Diesen Horrorfilm dürft ihr nicht verpassen

Horror-Fans aufgepasst! Am 27. Juli 2023 erschein Talk to Me in den deutschen Kinos. Hinter dem unscheinbaren Film verbirgt sich laut diversen Kritikern einer der besten, wenn nicht sogar der beste Horrorfilm des Jahres.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Film anschauen:

Talk To Me | Trailer deutsch

Bei Talk to Me handelt es sich um ein Regie-Debüt von Danny Philippou und Michael Philippou. Die beiden Männer sind vor allem für ihren YouTube-Kanal RackaRacka bekannt, auf welchem sie fast 170 Videos hochgeladen haben.

Das sagen die Kritiker zum neuen Horrorfilm

Mit Talk to Me erfüllt sich das Duo einen Lebenstraum, der es offenbar in sich hat. Denn laut dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes konnte der Horrorfilm 97 Prozent aller Kritiker von sich überzeugen. Ein beeindruckender Score, der aktuell nur von solchen Blockbustern wie Barbie oder Oppenheimer erreicht wird.

Die wichtigsten Reviews im Überblick:

„Talk to Me ist freakig und aggressiv und urkomisch; er kracht mit taktloser Begeisterung durch seine Handlungsabläufe.“ (Quelle: Guardian)

„An der Prämisse, dass naive Idioten versuchen, dem Tod näher zu kommen, ist nichts Revolutionäres. Aber es ist die geniale Kombination aus Horror und menschlicher Verbundenheit, die Talk to Me zu etwas macht, über das man reden muss.“ (Quelle: Washington Post)

„Der Film ist nicht einfach nur ein Jump-Scare-Film, sein Horror sitzt tief in den Knochen, ein Unbehagen, das letztlich an den Nerven rüttelt.“ (Quelle: Screen Rant)

Für Horror-Fans könnte außerdem dieser Artikel interessant sein:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.