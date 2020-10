April, August, November – jetzt 10. Dezember 2020: Cyberpunk 2077 schiebt seinen Release weiter und weiter hinaus, das letzte Mal hieß es sogar „Keine Verschiebungen mehr!“, mit Ausrufezeichen, oh ja. Steht der 10. Dezember denn jetzt fest? Tja! Aber wenn schon nicht auf CD Projekt Red, so ist doch immer auf die Wissenschaft Verlass.

„Das ist der mathematische Beweis, der uns zeigen wird, wann Cyberpunk 2077 wirklich erscheint!“, tönt es im mittlerweile recht aufgewühlten Cyberpunk-2077-Reddit-Forum, das während der letzten Tage eine 180-Grad-Wendung von BALD, BALD IST ES SOWEIT zu, und ich zitiere, „:(“ gemacht hat.

Lange Gesichter erfordern Aufmunterung und überhaupt – es erfordert jetzt, in diesen harten Zeiten, einfach ein wahres, ehrliches, faktisches Release-Datum, auf das wir uns einstellen können. Reddit-User Ginkgotrees hat das erfreulicherweise übernommen, und zwar so: Benutzt werden tatsächliche Daten, wie etwa die einzelnen Release-Tage, an denen das Spiel erscheinen sollte und der Zwischenraum – der übrigens immer kürzer wird.

Professor Ginkgotrees (was ich nicht abwertend sage, denn alles, was er rechnet, ist – so glaube ich – richtig) benutzt die Funktion des exponentiellen Verfalls, und die sieht so aus:

f(x)=A*e^(B*x)

Hier die Rechnung, und keine Angst, ich müsst nicht alles verstehen (dürft ihr aber):

„Jetzt können wir also sagen, dass der ‚wahre‘ Release von Cyberpunk 2077 469 Tage nach dem originalen Datum am 16. April stattfindet, sodass der 29. Juli 2021 zum letztendlichen Release-Datum wird, oder nahe daran.“

Wer ist CD Projekt Red, dem zu widersprechen?

Release von Cyberpunk 2077: Oder doch ein anderer Ansatz?

So richtig muntert das neue Release-Datum aber auch nicht auf; mich wenigstens nicht. Deshalb rechnet Reddit-Nutzer Helforside etwas anders und nutzt stattdessen nur die Zeit zwischen den Verschiebungen, die ja immerhin immer kürzer wird. Bis diese Zeit also bei etwa 0 angelangt, müssten noch folgende Aufschübe passieren:

16. April + 154 Tage = 17. September (schon passiert) 17. September + 63 Tage = 19. November (schon passiert) 19. November + 21 Tage = 10. Dezember (schon passiert) 10. Dezember + 7 Tage = 17. Dezember 17. Dezember + 2 Tage = 19. Dezember 19. Dezember + 0.5 Tage = 19. Dezember, 12 Uhr Mittags 19. Dezember, 12 Uhr Mittags + 0.125 Tage = 19. Dezember, 15 Uhr Mittags

Was für eine emotionale Achterbahnfahrt! Die letzten zwei Verzögerungen dürften besonders spannend werden, da sie alle innerhalb eines Tages passieren. Stellt euch nur Twitter vor, liebe Cyberpunk-Fans. Stellt euch nur Twitter vor.