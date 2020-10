Wenn Fans sich auf eines zur ersten Staffel der Netflix-Serie zu The Witcher einigen können, dann das die Rüstungen von Nilfgaard ein mehr als fragwürdiges Design hatten.

In der ersten Staffel von The Witcher hat Netflix vieles richtig gemacht, ein Griff ins Klo waren aber definitiv die Rüstungen der Truppen von Nilfgaard. Über dieses Thema herrscht unter Fans ein regelrechter Konsens, der offenbar auch die Produzenten der Serie erreicht hat.

Die oftmals im Aussehen mit Hoden verglichenen Rüstungsteile gehören offenbar in der 2. Staffel der Vergangenheit an. Die britische Website The Daily Mail veröffentlichte Bilder des Fotografen Terry Blackburn von Dreharbeiten in Fountains Abbey im Norden von Leeds, England.

Antagonist Cahir (Eamon Farren) hat eine neue Rüstung bekommen, dasselbe gilt für die restlichen Soldaten aus Nilfgaard:

„Eine klare Verbesserung zu den Rüstungen der ersten Staffel“, finden viele Fans im Reddit. Das Thema Hoden findet zur Freude aller nur noch als echtes Rüstungsteil zum Tiefschutz in Staffel 2 Verwendung, eine „gute Wahl“, so die Meinung der Reddit-Nutzer.

Einen Start-Termin auf Netflix zu zweiten Staffel von The Witcher gibt es noch nicht.