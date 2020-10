Werte Kopfgeldjäger und Baby-Yoda-Anbeter, es ist soweit: The Mandalorian Season 2 ist da – fast zumindest! Ende Oktober geht die Reise in einer weit, weit entfernten Galaxie weiter, und wir verraten auch alles zu Release, Handlung und Ausstrahlung.

The Mandalorian geht in die 2. Staffel, und das schon am 30. Oktober auf Disney+. Angesichts einiger machtvoller Trailer ist schon ein klein wenig über die Handlung bekannt – in der Baby Yoda wieder eine zentrale Rolle spielen soll. Werft zunächst einen ersten Blick auf Season 2:

The Mandalorian Staffel 2: Release und Handlung

Erscheinen wird die erste Folge von Season 2 natürlich beim Streaming-Dienst Disney+, und zwar am 30. Oktober 2020. Wie auch bei der ersten Staffel erscheint nicht sofort die gesamte Season; stattdessen schleicht Folge um Folge jede Woche in die Veröffentlichung. Hier ein kleiner Überblick, wann jede der 8 Folgen der 2. Staffel in den Release marschieren wird, und wer hinter dem Drehbuch steckt:

Folgenzahl Drehbuch Erscheinungsdatum The Mandalorian S2E1 Jon Favreau 30. Oktober 2020 The Mandalorian S2E2 Jon Favreau 6. November 2020 The Mandalorian S2E3 Jon Favreau 13. November 2020 The Mandalorian S2E4 Jon Favreau 20. November 2020 The Mandalorian S2E5 Dave Filoni 27. November 2020 The Mandalorian S2E6 Jon Favreau 4. Dezember 2020 The Mandalorian S2E7 Rick Famuyiwa 11. Dezember 2020 The Mandalorian S2E8 Jon Favreau 18. Dezember 2020

Wieder einmal dreht sich in der 2. Staffel von The Mandalorian alles um den kleinen Baby Yoda, der weiterhin an Mandos Seite weilt. Der Mandalorianer macht es sich zur Aufgabe, den Kleinen zum Rat der Jedi-Ritter zu bringen, anstatt ihn dem Imperium zu übergeben. Problem an der Sache ist nur, dass niemand weiß, wo sich die Jedis verstecken. Zudem werden sie kaum gut auf den Kopfgeldjäger zu sprechen sein, da die Jedi seit jeher mit den Mandalorianern verfeindet sind.

Regie und Drehbuch weilt auch bei Season 2 in guten Händen: Jon Favreau, den ihr vornehmlich als Happy Hogan in den Avenger- und Iron-Man-Filmen bewundern durftet, führte unter anderem bei Iron Man 1 und 2 Regie, zudem übernahm er auch in der ersten Staffel von The Mandalorian das Zepter.

The Mandalorian wird sich auch mit der 2. Staffel noch nicht dem Ende zuneigen: Season 3 ist bereits in Arbeit und wird wahrscheinlich nächstes Jahr erscheinen, genaue Details zur Handlung sind aber natürlich noch nicht bekannt.