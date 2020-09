Disney+ baut das Marvel-Universum weiter aus. Samuel L. Jackson soll jetzt laut eines neuen Berichts anscheinend als Nick Fury für ein brandneues Serienprojekt zurückkehren.

Disney hat offenbar eine neue Marvel-Serie in Arbeit, die mit dem MCU verbunden werden soll. Eine tragende Rolle soll dabei laut einer Meldung von Variety Samuel L. Jackson als Nick Fury übernehmen.

Übernimmt Nick Fury die Hauptrolle in der Serie?

Die exakten Details zur Serie sind aktuell noch geheim. Bekannt ist, dass Kyle Bradstreet als Drehbuchautor und Executive Producer agieren wird, um das Projekt für Disney+ ins Leben zu rufen. Bradstreet hat sich zuvor in erster Linie durch seine Arbeit an Mr. Robot und Berlin Station einen Namen gemacht.

Marvel-Fans fragen sich aber natürlich vor allem, ob Nick Fury in der neuen Serie als Hauptcharakter auftreten wird. Zwar hatte er im MCU als eine absolut zentrale Rolle, trat aber in den meisten Filmen (bis auf Captain Marvel) nur als Nebenfigur in Erscheinung und zog eher im Verborgenen die Fäden. Ob er in der kommenden Serie also stärker in den Mittelpunkt treten wird, bleibt abzuwarten.

Zuletzt wurde er jedenfalls im MCU in einer „Post Credit“-Szene in Spider-Man: Far From Home auf einem Skrull-Raumschiff gesehen – und hat beschlossen, seinen Aufenthalt dort nach den Ereignissen des Films zu beenden.

Disney+ und die Marvel-Offensive

Die bisher noch unbenannte Marvel-Serie wird sich zum ohnehin schon üppigen Kanon an MCU-Serien auf Disney+ gesellen. Noch dieses Jahr startet mit WandaVision eine Serie, die möglicherweise auf mehrere kommende MCU-Filme Einfluss nehmen wird. Auch die Serien The Falcon and the Winter Soldier, Loki und What If, die allesamt 2021 erscheinen sollen, werden auf unterschiedliche Arten mit dem MCU verknüpft sein. Ob es möglicherweise zu Crossovers mit Nick Furys Serie in der Zukunft kommen wird, wird sich noch zeigen müssen.

