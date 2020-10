Bisher gab es zur 2. Staffel von The Mandalorian noch nicht so viel zu sehen, in einem neuen kurzen Trailer will Disney aber auf den Start in ein paar Wochen einstimmen.

Disney+ Facts

The Mandalorian war für Disney+ ein wichtiger Starterfolg und nun steht die zweite Staffel in den Startlöchern. In einem kurzen Teaser erinnert Disney noch mal an die Ausgangssituation und gibt dem Mandalorianer endlich ein neues Spielzeug.

Monopoly: Star Wars, „Baby Yoda“-Edition

„Du hast etwas, das ich möchte!“, droht Moff Gideon dem Mandalorianer. Gemeint ist natürlich das Kind, das mit Mando, Ex-Soldatin Cara Dune und Greed Karga auf der Flucht von den ehemaligen Imperialen ist.

Moff Gideon hat einst für den Geheimdienst des Imperiums auf Mandalor gearbeitet und scheint mehr über den Titelhelden zu wissen als er selbst. Staffel 2 bringt vielleicht etwas Licht ins Dunkel der Vergangenheit von Mando. Ebenfalls mysteriös ist das Kind, welches zur Spezies des Jedi-Meisters Yoda gehört. Die Spezies ist noch nicht gerade reich an Hintergründen in der Star Wars-Geschichte, vielleicht hilft Staffel 2 da ein wenig aus.

Als netten Gag bekommt der Kopfgeldjäger wohl nun endlich sein Jet-Pack. Diese Art der Ausrüstung hat er schon in Staffel 1 bei seinen Kollegen bewundern dürfen.

The Mandalorian Staffel 2 startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+.