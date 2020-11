Disney+ und Fortnite geben sich einen Handschlag, und ihr könnt davon profitieren – zumindest, wenn ihr Fortnite mögt und gleichsam gern The Mandalorian sehen wollt.

Disney+ Facts

Disney und Epic Games‘ Fortnite mögen sich, was unter anderem auch an der momentanen Avengers-Kooperation klar wird. Jetzt gibt es ein neues Angebot, dass insbesondere jene interessieren sollte, die sich Disney+ wegen der ein oder anderen Serie holen wollten – es aber bis jetzt noch nicht getan haben.

Seit dem 10. November könnt ihr euch einen „kostenlosen“ Monat Disney+ sichern, solange ihr noch nie Disney-Plus-Abonnent gewesen seid. Dafür müsst ihr euch einzig irgendetwas in Fortnite für Echtgeld kaufen, zum Beispiel V-Bucks. Normalerweise bietet Disney+ nur eine Testwoche (7 Tage) zur Probe an, ein Monat ist da etwas mehr Zeit und sollte genügen, um Serien wie The Mandalorian oder WandaVision durchzuschauen.

Das Angebot gilt noch bis zum 31. Dezember, zudem könnt ihr den Disney-Plus-Gutschein bis zum 31. Januar einlösen. So dürft ihr recht frei entscheiden, wann ihr den Probemonat nutzt, um etwaige Serien ohne monatliches Abo durchzubingen.

Was passiert, wenn der Disney-Plus-Probemonat vorbei ist?

Hier solltet ihr aufpassen, denn nach dem Probemonat wird automatisch der monatliche Mitgliedbeitrag von 6,99 Euro pro Monat von eurem Konto abgezogen. Kündigt vorher, damit das nicht passiert. Kündigen könnt ihr jederzeit, zudem dürft ihr den kostenlosen Probemonat auch dann nutzen, wenn ihr bereits gekündigt habt – wollt ihr auf der sicheren Seite sein, könnt ihr den Probemonat einlösen und dann sofort kündigen, ihr solltet keinen Schaden davon haben.

Bilderstrecke starten (22 Bilder) 20 Handlungslöcher in Disney-Filmen, die keinem von uns aufgefallen sind

Übrigens: Die letzte Folge von The Mandalorian Staffel 2 erscheint voraussichtlich am 18. Dezember auf Disney+, die Weihnachtstage sind also womöglich die beste Zeit, um den kostenlosen Probemonat voll ausnutzen zu können.