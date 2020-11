Es wurde spekuliert, doch jetzt ist es offiziell. Xbox Game Pass und Disney Plus machen gemeinsame Sache und kündigen eine Partnerschaft an.

Xbox Game Pass schenkt euch Disney Plus

Wenn ihr über ein aktives Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügt, habt ihr jetzt Anspruch auf eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Disney Plus. Das gab Xbox mithilfe eines YouTube-Videos bekannt, das hauptsächlich die Erfolgsserie The Mandalorian in den Fokus rückt.

Wie es scheint, setzt Microsoft beim Xbox Game Pass künftig nicht mehr nur auf Spiele, sondern erweitert sein Angebot.

Disney Plus rechtzeitig sichern

Während der ständig wachsende Xbox Game Pass regelmäßig mit neuen Inhalten bestückt wird, gibt es einen kleinen Vorbehalt, der mit der Ankündigung der Partnerschaft einhergeht. Gemäß der Beschreibung im Trailer und auf der offiziellen Seite müsst ihr euch dieses Angebot bis zum 1. Februar 2021 sichern und den Code bis zum 3. März 2021 einlösen.