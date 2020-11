Tenet im Kino verpasst? Oder wolltet ihr den Science-Fiction-Epos von Anfang an nicht auf der großen Leinwand sehen, um der Coronavirus-Pandemie entgegen zu wirken? So oder so könnt ihr den Film bald nachholen, denn er wird noch 2020 auf DVD und Blu-ray erscheinen.

Tenet [Blu-ray]

Die Kinos haben geschlossen, aber Tenet kommt trotzdem zurück – und zwar bald auf DVD wie auch Blu-ray. Wie jetzt bekanntgegeben wurde, soll der Film schon am 17. Dezember im Handel erscheinen – und falls ihr sichergehen möchtet, könnt ihr ihn ab jetzt bei Saturn, Mediamarkt oder Amazon vorbestellen. Auf Amazon ist derweil noch ein Platzhalter zu finden, der auf den 31. März 2021 hinweist. Das Datum wird sicher bald mit einer Aktualisierung versehen und auf den 17. Dezember geändert werden.

Seht euch Tenet im Trailer an:

Tenet solltet ihr mehrmals ansehen

Christopher Nolans spinnennetzartig gewobene Science-Fiction-Geschichte erfordert nicht nur absolute Konzentration beim Schauen, sondern womöglich auch einen zweiten wie auch dritten Durchgang: Im Film begleitet ihr den Protagonisten auf eine internationale Spionage-Mission, die alsbald die Grenzen der Zeit aufspaltet und deren Ausgang das Schicksal der Welt bestimmen soll.

Viele Fans, die den Film bereits gesehen haben, plädieren ob der komplizierten – aber auch faszinierenden – Geschichte für ein mehrmaliges Schauen des Films, was ihr natürlich am besten im Heimkino angehen könnt. Zudem sollen Blu-ray wie auch 4K-Version des Film das einstündige Making-Of „Looking at the World in a New Way: The Making of ‚Tenet‘“ enthalten. Vielleicht hilft das beim Verstehen auch weiter?

Ob Tenet auch als Streaming-Version auf Amazon oder Amazon Prime landen wird – oder einem anderen Anbieter – ist noch nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass ihr den Film ab 17. Dezember auch in der digitalen Version kaufen könnt.