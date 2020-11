Was schauen im November? Netflix hat auch diesen Monat ein paar hübsche Film- und Serienperlen parat, und die erste ägyptische Serie auf Netflix überhaupt ist auch da – sie könnte sich insbesondere für Horror-Fans lohnen.

Spider-Man A New Universe bei Netflix

Netflix-Release: 11. November 2020

Einer besten Spider-Man-Filme – wenn nicht sogar der beste – schwingt nach seinem Release 2018 auf Netflix, und ich kann allen, die ihn noch nicht gesehen haben, nur raten: anschauen! Der Animationsfilm Spider-Man: A New Universe (eng. Titel: Spider-Man: Into The Spider-Verse) folgt dem jungen Miles Morales, der wie schon viele Spider-Man vor ihm von einer radioaktiven Spinne gebissen wird und puff! – neue, seltsame Kräfte entwickelt. A New Universe ist aber fernab einer repetitiven Spider-Man-Geschichte, vielmehr arbeitet der Film mit anderen Spider-Man-Universen und spinnt über die verrückte Geschichte aber auch über den fantastischen Animationsstil hinweg ein Ikone im Franchise zusammen, die 2019 sogar einen Oscar einheimsen konnte. Dieser Film ist keiner, den ihr verpassen solltet.

Greatest Showman bei Netflix

Netflix-Release: 1. November 2020

Greatest Showman (2017) ist insbesondere für Hugh-Jackman- und Musical-Fans ein Muss: Die unterhaltsame (Mehr-oder-weniger-)Biografie des Zirkuspioniers P.T. Barnum erzählt die Entstehung des Showbiz nach, in der Barnum aus dem Nichts heraus das größte Zirkusspektakel des 19. Jahrhunderts auf die Beine stellt. Die Geschichte ist wahr, allerdings verschwimmen die Fakten in Greatest Showman, weswegen es mehr als Unterhaltungsfilm gesehen werden sollte und nicht als dokumentarische Biografie.

American Horror Story: Staffel 9 bei Netflix

Netflix-Release: 28. November 2020

Die bizarre Horror-Serie American Horror Story ist zurück, und zwar in der bereits 9. Staffel: Mit dem Titel „1984“ schickt euch American Horror Story dieses Mal in eine Hommage an so ziemlich alle Slasher-Ikonen, die das Genre über die Jahrzehnte hinweg ausgespuckt hat. Geister, Monster und paranormale Ereignisse gibt's dieses Mal nicht, stattdessen dreht sich alles um Serien-Killer Mr. Jingles, der in einem Sommerlager einigen bekannten Gesichtern an die Kehle will. Mit dabei sind wieder Emma Roberts, Billie Lourd und Cody Fern, die ihr bereits aus vergangenen Staffeln kennen solltet – zudem werden auch Olympionike Gus Kenworth, Leslie Grossman und Angelica Ross zu sehen sein.

Die 9. Staffel ist eigentlich schon vor einem Jahr erschienen, jetzt jedoch läuft sie zum ersten Mal auf Netflix.

Geheimtipp: Paranormal

Netflix-Release: 5. November 2020

Obwohl Halloween gerade vorübergezogen ist, wird Netflix alsbald eine gänzlich neue Horrorserie veröffentlichen, deren Trailer vielversprechend gruselig ist: Die neue Show Paranormal (2020) stammt aus Ägypten und basiert auf einer der dortig berühmtesten Sci-Fi-Horror-Bücherreihen: Der Protagonist Refaat besucht mehrere heimgesuchte Orte, wobei er stets versucht, die (zumeist) metaphysischen Ereignisse zu erklären – und aufzulösen. Paranormal ist die erste ägyptische Serie auf Netflix.

Jeden Monat verschwinden Serien und Filme von Netflix, ebenso wie neue ins Sortiment aufgenommen werden. Ewig bleiben manche Highlights also nicht immer vorhanden, weswegen ihr sie im besten Fall nicht allzu lange in der Warteschlange stehenlasst.