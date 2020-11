So kurz vor dem Release der Next Gen spawnen überall im Internet Bilder, Screenshots und Gameplay-Videos zu den neuen Konsolen, unter anderem ein kurzer Video-Leak zu Spider-Man: Miles Morales auf der PS5, in dem die Ladezeiten so gut wie weggezaubert wurden.

Wird die PS5 halten, was sie bezüglich der Ladezeiten versprochen hat? Scheinbar können wir Ladebildschirmen in Zukunft tatsächlich Adé sagen, wie ein neu geleaktes Video zu Spider-Man: Miles Morales auf der PS5 verspricht. Beschrieben wird der kleine Ausschnitt im Reddit-Forum mit, „ PS5-Ladezeiten: Vom PS5-Home-Bildschirm bis ins Spiel Spider-Man: Miles Morales hinein in nur 7 Sekunden.“

Schaut euch das Video im Reddit-Thread an:

Zu sehen ist auch der neue Start-Bildschirm der PS5, ebenso wie ihr einen winzigen Blick auf Spider-Man: Miles Morales erhaltet. Die PS5 wie auch die Xbox Series X werden weitere neue Features bieten, die wir für euch auf einen Blick hier gesammelt haben.

Neben den Ladezeiten wird mittlerweile insbesondere auch der neue DualSense-Controller gelobt, der auf etliche inGame-Details mit Vibrations-Effekten reagiert und euch so noch tiefer ins Geschehen ziehen will. Letztendlich wird aber sicher erst mit der Zeit und weiteren Next-Gen-Releases klar, wie die Funktionen des Controllers zum Einsatz kommen werden. Derweil solltet ihr nach offiziellen Test-Videos zu den Next-Gen-Konsolen Ausschau halten, denn einige von ihnen scheinen schon an diverse Games-Redaktionen geliefert worden zu sein ...

Bilderstrecke starten (37 Bilder) PS5: Launch-Titel - alle Spiele, die ihr direkt zum Start zocken könnt

Die PlayStation 5 erscheint wie gehabt am 19. November 2019, während die Xbox Series X schon am 10. November in den Release schlittern wird. Beide Konsolen sind momentan mehr oder weniger überall ausverkauft, und auch zum Release-Tag werden höchstwahrscheinlich keine Exemplare in den Läden aufploppen. Falls ihr euch eine Konsole zum Start schnappen wollt, solltet ihr die Augen nach hoffentlich neuen Online-Angeboten offenhalten.