Das außergewöhnliche Aussehen der PlayStation 5 hat die Gaming-Community gespalten. Ein YouTuber zeigt nun, wie die Slim-Variante der „Next Gen“-Konsole aussehen könnte – und das Design ist ein echter Hingucker.

YouTuber Concept Creator hat seinen persönlichen Entwurf der PlayStation 5 Slim vorgestellt – und es ist fast zu hoffen, dass sich Sony von seinem Design inspirieren lässt. Der Entwurf ist nämlich stylish, kompakt – und natürlich auch in Schwarz erhältlich.

PS5 Slim: Design-Idee wäre guter Look für die PlayStation 5

Das Design von Concept Creator zeigt eine Konsole mit einem etwas minimalistischeren Aussehen als die aktuelle PS5, aber die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Konsolen sind trotzdem deutlich sichtbar – insbesondere die geschwungenen Linien und das blaue Leuchten würden die PlayStation 5 und die PS5 Slim verbinden. Im folgenden Video könnt ihr euch von dem Konzept selbst überzeugen.

PlayStation 5 Slim: Entwickelt Sony eine kompakte Variante?

Natürlich ist aktuell noch nicht offiziell bekannt, ob Sony tatsächlich eine Slim-Variante der PlayStation 5 veröffentlichen wird – doch die Chancen stehen mit Blick auf die vorherigen Konsolengenerationen eigentlich relativ gut. Der Unterschied bei der PS5 ist allerdings, dass diese Generation von Beginn an in zwei unterschiedlichen Ausführungen erscheint: mit 4K-Laufwerk und ohne 4K-Laufwerk.

Beide verfügbaren Variationen der PS5 haben jedoch bis auf das Laufwerk die gleiche Ausstattung und ein identisches Design. Ein „PS5 Slim“-Modell könnte dagegen eine kompaktere Variante für Gamer darstellen, die weniger Platz unter ihrem Fernseher haben und die von der PS5 aufgrund ihrer Größe abgeschreckt sind. Eventuell müsste dafür die Leistungsfähigkeit etwas heruntergefahren werden, um eine adäquate Kühlung zu gewährleisten. Damit könnte Sony eine ähnliche Strategie verfolgen wie Microsoft mit der Xbox Series S.

Wenn Sony in ein oder zwei Jahren eine PS5 Slim in die Läden bringen sollte, dann könnt ihr auf jeden Fall auf das Design der Konsole gespannt sein. Falls ihr bis dahin noch mehr Infos zur PlayStation 5 haben wollt, findet ihr in unserem Übersichtsartikel alle wichtigen Details rund ums Vorbestellen der PS5.

