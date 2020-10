Fans der Stealth-Spiel-Reihe Hitman freuen sich schon auf den neuesten Teil, der voraussichtlich im Januar 2021 erscheint. Nintendo gab nun überraschend bekannt, dass das Spiel auch für die Switch erhältlich sein wird.

Hitman 3 Facts

Agent 47 macht sich bereit für die Handheld-Konsole

In den vergangenen Monaten wurde Hitman 3 bereits für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC angekündigt, doch die Handheld-Konsole Switch ist bisher außen vor geblieben. Das ändert sich jetzt, so gab Nintendo bekannt, dass Hitman 3 im Januar 2021 als cloudbasierte Version auch für die kleine Konsole erscheinen wird.

Hitman 3 führt die Erfolgsgeschichte weiter

Hitman 3 wird die Geschichte von Agent 47 mit sechs neuen Schauplätzen weitererzählen. Diese sollen mit zahlreichen Missionen bestückt sein und euch außerdem die Möglichkeit geben, Karten und Aufträge von Hitman 1 und Hitman 2 in das neue Spiel zu übertragen. Ein Mehrspieler-Modus ist bisher nicht geplant, dafür könnt ihr auf Modi wie Ausweichziele, Eskalation und Verträge ausweichen, welche den Schwierigkeitsgrad anpassen können.

Hitman 3 erscheint voraussichtlich im Januar 2021 für Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X.

