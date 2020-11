Schon bald wird mit der PS5 eine neue Konsolen-Ära beginnen. Bedeutet dies den endgültigen Tod für die bisherige Generation? Sony-Chef Jim Ryan bringt jetzt Licht ins Dunkel und klärt auf.

Sony-Chef gibt positiven Ausblick für die PS4

Der Release der PlayStation 5 steht schon vor der Tür und viele PS4-Spieler dürften sich die Frage stellen: Was passiert dann mit der noch aktuellen Generation? In einem Interview mit GamesIndustry.biz hat Sony-Chef Jim Ryan jetzt die Pläne für die PlayStation 4 preisgegeben:

„Was wir seit den letzten sechs Monaten beobachten konnten hat natürlich unsere Augen und unseren Horizont dafür geöffnet, was mit der dieser PS4-Community möglich ist.“

In Bezug auf die angestiegenen Spielerzahlen der PS4 mit der COVID-19-Pandemie sagt Ryan folgendes:

„Diese können sehr mächtig sein, denn ich 2021 und 2020 wird genau diese angewachsene PS4-Community die Mehrheit an Menschen auf PlayStation-Systemen ausmachen. Daher ist es äußerst wichtig, dass wir diese beschäftigt halten und glücklich machen.“

Wird es weiterhin Spiele und Updates für die PS4 geben?

Aufgrund dieser Aussagen kann stark davon ausgegangen werden, dass Sony sehr bemüht ist, die riesige Masse an 100 Millionen PS4-Spielern so lange wie möglich zu halten. Der Wechsel der Spieler auf die PS5 wird zwar auch ein wichtiges Anliegen sein, doch lassen diese Ausführungen darauf hoffen, dass der Konsolen-Hersteller dahingehend keinen Druck ausüben wird.

Die PS4 und ihre Community bietet also noch genug Abnehmer. Auch Entwickler-Studios werden also ein großes Interesse haben, ihre neu erscheinenden PS5-Titel mit einer PS4-Portierung zu versehen. Die nächsten Jahre dürften für PS4-Spieler also auch mit Updates seitens Sony gesichert sein.

Einige PS4-Spiele werden es auch gar nicht auf die kommende PS5 schaffen. In dieser Bilderstrecke seht ihr, welche das sind:

Der Wechsel zur PS5 ist für PS4-Fans also für die nächsten Jahre noch nicht zwingend notwendig. Sony wird euch auch in Zukunft noch mit neuen und spannenden Inhalten für eure Konsole versorgen.