PS5: Launch-Titel - alle Spiele, die ihr direkt zum Start zocken könnt

Wie beim Start jeder neuen PlayStation-Konsole wird auch bei der PS5 das Angebot an Launch-Titeln zunächst überschaubar sein und erst nach und nach werden weitere Systemseller erscheinen. Welche PS5-Spiele euch in 2020 und 2021 erwarten, zeigen wir euch im verlinkten Artikel. In dieser Bilderstrecke geben wir euch aber schon mal eine Übersicht über alle PS5-Spiele, die bei Veröffentlichung am 19. November 2020 direkt spielbar sind!

Alle Launch-Spiele der PS5 im Überblick

Habt ihr euch schone eine PS5 vorbestellt oder wartet ihr lieber noch ein paar Monate oder gar Jahre, bis ihr euch eine zulegt? Die Auswahl der Launch-Spiele spielt bei dieser Entscheidung natürlich auch eine Rolle. Im letzten PS5-Showcase wurden bereits kommende Highlights wie Final Fantasy 16, God of War 2 und das Demon's Souls Remake angekündigt. Wobei Demon's Souls sogar als einer der Launch-Titel direkt zum Konsolenstart spielbar sein wird!

Hinzu kommt die Abwärtskompatibilität der PS5, die es erlaubt, 99% aller PS4-Spiele auch auf der neuen Sony-Konsole zu zocken. Außerdem könnt ihr viele PS4-Spiele bei einem Wechsel zur PS5 kostenlos upgraden.

Sofern ihr Mitglied bei PlayStation Plus seid, könnt ihr zudem ab Release der PS5 auf die PlayStation Plus Collection zugreifen. Diese beinhaltet 18 PS4-Klassiker, die auf der neuen Konsole direkt spielbar sind. Doch wie sieht das Angebot der Launch-Titel denn jetzt genau aus? Klickt euch dazu durch die Folgeseiten dieser Bilderstrecke oder werft einen Blick auf die folgende Liste aller Launch-Spiele!

Hinweis: In dieser Liste findet ihr nur Launch-Spiele, also Titel, die direkt am 19. November zusammen mit der PS5 veröffentlicht werden!

Liste aller Launch-Titel der PS5

„First Party“-Spiele

„Third Party“-Spiele

PlayStation Plus Collection