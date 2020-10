Serie Staffel/Teil Termin

M'entends-tu? 2 01.11.2020

Drei Freundinnen aus sozial schwachen Verhältnissen verlieren trotz ihres Pechs in der Liebe und dysfunktionaler Familien den Humor und die Hoffnung nicht.

Record of Youth 1 03.11.2020

Zwei Schauspieler und eine Visagistin wollen sich in einer Welt, in der ihre Herkunft mehr zählt als ihr Traum, ihren eigenen Weg bahnen.

Liebe und Anarchie 1 04.11.2020

Ein Techtelmechtel zwischen einer verheirateten Beraterin und einem jungen IT-Experten fordert Gesellschaftsnormen heraus und lässt sie ihr bisheriges Leben hinterfragen.

Paranormal 1 05.11.2020

Ein skeptischer Hämatologe wird in eine Reihe unerklärlicher Ereignisse hineingezogen. Prompt wird er unwillentlich zum Experten für übernatürliche Phänomene.

Carmel: Wer hat María Marta umgebracht? 1 05.11.2020

Eine Frau wird tot in der Badewanne mit einer Blutlache daneben gefunden. Ihrem Ehemann zufolge sei es ein Unfall gewesen. Die Autopsie spricht eine andere Sprache.

Country Ever After 1 06.11.2020

Der Countrysänger Coffey Anderson und seine Frau – die Hip-Hop-Tänzerin Criscilla – bringen ihre Familie, ihre Karriereziele und ihren Glauben gekonnt unter einen Hut.

Undercover 2 09.11.2020

In dieser Serie nach einer wahren Begebenheit geben sich zwei Agenten auf einem Campingplatz als Paar aus, um einem drogendealenden Stammgast das Handwerk zu legen.

Dash & Lily 1 10.11.2020

Als der zynische Dash und die fröhliche Lily im weihnachtlichen New York nur über ein rotes Notizbuch kommunizieren, zeigt sich, dass sich Gegensätze eben doch anziehen.

Bad Banks 2 10.11.2020

Sechs Monate sind vergangen, seit die Finanzwelt fast kollabierte. Nun muss Deutsche Global Invest mit strengeren Regeln umgehen – und mit neuer Konkurrenz.

A Queen Is Born 1 11.11.2020

Gloria Groove and Alexia Twister make drag dreams come true as they help six artists find the confidence to own the stage in this makeover show.

Der Befreier 1 11.11.2020

A diverse, deeply brave crew of ragtag soldiers become some of the most heroic fighters of the European invasion in World War II. Based on true events.

Die Schergen des Midas 1 13.11.2020

Ein wohlhabender Verleger wird erpresst und muss über Leben und Tod entscheiden. Die Serie ist an eine Erzählung von Jack London angelehnt und spielt im heutigen Madrid.

The Crown 4 15.11.2020

In den 1980er-Jahren gerät Elizabeth mit Premierministerin Margaret Thatcher aneinander, während Prince Charles mit Lady Diana Spencer eine turbulente Ehe eingeht.

We Are The Champions 1 17.11.2020

Explore an array of unique competitions, from the quirky to the bizarre, and meet their passionate communities in this docuseries.

Der Geschmack der Margeriten 2 18.11.2020

Bei den Ermittlungen zum Verschwinden einer Teenagerin in einem galizischen Dorf entdeckt eine Beamtin der Guardia Civil Geheimnisse, die auch ihr Leben betreffen.

Weihnachten werden Wohn(t)räume wahr 1 18.11.2020

Interior designer Benjamin “Mr. Christmas“ Bradley works with a trusty team of „elves“ to help families transform their homes for the holidays.

Feuer in der Stimme 1 20.11.2020

Diese Dokureihe begleitet die Gemeinde in Pharrell Williams‘ Heimatstadt bei der Suche nach unentdeckten Talenten, um einen der besten Gospelchöre der Welt aufzubauen.

Die Wurzeln des Geschmacks: Gansu 1 22.11.2020

Diese inspirierende Reise durch die chinesische Küche enthüllt die Geschichten jener Menschen, die diese kulinarischen Traditionen erschaffen und aufrechterhalten.

Great Pretender 2 25.11.2020

Makoto Edamura, der vermeintlich größte Schwindler Japans, erlebt eine böse Überraschung, als er versucht, den Weltklassebetrüger Laurent Thierry übers Ohr zu hauen.

ÜberWeihnachten 1 27.11.2020

Die serielle Adaption von 7 Kilo in 3 Tagen ist eine moderne Familienkomödie in drei Teilen rund um die Weihnachtstage. Sie handelt vom Nachhausekommen, vom Erwachsenwerden, von großen Erwartungen und Enttäuschungen.

Virgin River 2 27.11.2020

Auf der Suche nach einem Neuanfang zieht eine Krankenpflegerin von Los Angeles in eine Kleinstadt im Norden Kaliforniens, wo sie gleich mehrere Überraschungen erlebt.

Sugar Rush Christmas 2 27.11.2020

Bei diesem Wettbewerb gilt es wieder, gegen die Uhr anzutreten und weihnachtliche Leckereien mit festlichem Aussehen und verführerischem Gechmack zu backen.

American Horror Story: 1984 9 27.11.2020

Für diese fünf Sommercamp-Betreuer stehen nun mehr als nur Kanus und Lagerfeuer auf dem Programm. Ihr Überlebenstraining in der Wildnis nimmt schaurige Ausmaße an.

Verhandlung Nr. 4 1 Nov. 2020

Charged as a teen in the 1993 killing of a Boston cop, Sean K. Ellis fights to prove his innocence while exposing police corruption and systemic racism.

ARASHI's Diary -Voyage- 15 & 17 Nov. 2020

Shy Natsu awakens as part of a group chosen to ensure the survival of humanity. Together, they have to survive on a changed Earth.

Mismatched 1 Nov. 2020